ДИАЛЛО: Часто говорят, что я выгляжу старше своего возраста. Это раздражает

Футболист киевского «Динамо» утверждает, что ничего не менял в своих документах

  • 09.11.2021 14:41
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ДИАЛЛО: Часто говорят, что я выгляжу старше своего возраста. Это раздражает
© ФК Динамо Киев. Самба Диалло (справа)

18-летний сенегальский вингер киевского «Динамо» U-19 Самба Диалло рассказал о том, как некоторые африканские футболисты сознательно занижают свой возраст.

«Меняют ли африканские футболисты возраст в паспорте? Конечно, я знаю про это. Раньше так поступали очень часто. Я точно ничего не менял в паспорте. С моими данными все в порядке.

Мне люди тоже часто говорят: «Ты выглядишь старше своего возраста». Конечно, меня это раздражает. В Африке я разное видел. Некоторые игроки точно были намного старше, чем было написано у них в документах. Но что поделать…», — считает Диалло.

Источник — Sportarena

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