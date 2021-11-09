ДИАЛЛО: Часто говорят, что я выгляжу старше своего возраста. Это раздражает

18-летний сенегальский вингер киевского «Динамо» U-19 Самба Диалло рассказал о том, как некоторые африканские футболисты сознательно занижают свой возраст.
«Меняют ли африканские футболисты возраст в паспорте? Конечно, я знаю про это. Раньше так поступали очень часто. Я точно ничего не менял в паспорте. С моими данными все в порядке.
Мне люди тоже часто говорят: «Ты выглядишь старше своего возраста». Конечно, меня это раздражает. В Африке я разное видел. Некоторые игроки точно были намного старше, чем было написано у них в документах. Но что поделать…», — считает Диалло.
Источник — Sportarena
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