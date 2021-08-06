ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 18-летнего сенегальца

Киевское «Динамо» заключило контракт с 18-летним сенегальским вингером Самба Диалло. Срок соглашения составил 1 год.
Игрок уже внесен в общую заявку команды на чемпионат Украины. Планируется, что свои выступления в составе «Динамо» Диалло начнет за команду U-19.
Самба Диалло родился 5 января 2003 года. На родине выступал за команду «Академия Дару Салам» (Дакар). Имеет опыт игры за различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в том числе U-20.
Диалло стал пятым новичком чемпиона Украины за это лето. Ранее «Динамо» подписало форвардов Дениса Антюха, Владислава Кулача, Илью Шкурина и Эрика Рамиреса.
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Источник — ФК Динамо Киев
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И только на год.
А своим воспитаниками где играть?
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Ты там что-то тявкал по поводу негров в Шахте? Интересно теперь услышать твоё блеяние тупой овцы по поводу данной новости
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