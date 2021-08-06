ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 18-летнего сенегальца

Самба Диалло стал игроком чемпиона Украины

  • 06.08.2021 14:05
  • 933 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 18-летнего сенегальца
© Galsenfoot.com. Самба Диалло

Киевское «Динамо» заключило контракт с 18-летним сенегальским вингером Самба Диалло. Срок соглашения составил 1 год.

Игрок уже внесен в общую заявку команды на чемпионат Украины. Планируется, что свои выступления в составе «Динамо» Диалло начнет за команду U-19.

Самба Диалло родился 5 января 2003 года. На родине выступал за команду «Академия Дару Салам» (Дакар). Имеет опыт игры за различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в том числе U-20.

Диалло стал пятым новичком чемпиона Украины за это лето. Ранее «Динамо» подписало форвардов Дениса Антюха, Владислава Кулача, Илью Шкурина и Эрика Рамиреса.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 06.08.2021 14:26
    0
    Ещё одного белого легионер подписали.
    И только на год.
    А своим воспитаниками где играть?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.08.2021 14:24
    0
    smart--Forever, 06.08.2021 14:13
    Пламенный привет Шпроту
    Ты там что-то тявкал по поводу негров в Шахте? Интересно теперь услышать твоё блеяние тупой овцы по поводу данной новости
    100% білий - говорили они. Акцию проводили в 18 году
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 06.08.2021 14:13
    -1
    Пламенный привет Шпроту
    Ты там что-то тявкал по поводу негров в Шахте? Интересно теперь услышать твоё блеяние тупой овцы по поводу данной новости
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.08.2021 14:13
    0
    Это опять Вадик подогнал?
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