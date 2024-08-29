Его называли супергением. Боруссия Д отпустила своего таланта в Ниццу

Клуб французской Лиги 1 «Ницца» объявил о переходе в свои ряды 19-летнего форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

Сообщается, что Мукоко перешел в «Ниццу» на правах годичной аренды.

У французского клуба будет опция на выкуп нападающего.

Ранее Мукоко называли одним из супергениев нового поколения немецкого футбола. Форвард в 16 лет и 1 день дебютировал в Бундеслиге, а в 16 лет и 18 дней сыграл свой первый матч в Лиге чемпионов. В 17 лет 11 месяцев и 27 дней Юссуфа дебютировал в национальной сборной Германии (всего сыграл за эту команду пока только 2 матча).

Всего за «Боруссию» Мукоко провел 99 официальных матчей, в которых отличился 18 забитыми мячами и 8 ассистами.

В последние годы нападающий имел перманентные проблемы со здоровьем, из-за чего проводил немало времени в лазарете, а затем восстанавливал прежнюю форму.

Также Мукоко подозревали в том, что на самом деле он значительно старше, нежели заявлено по документам.