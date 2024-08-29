Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Его называли супергением. Боруссия Д отпустила своего таланта в Ниццу
Германия
29 августа 2024, 09:35 |
322
1

Его называли супергением. Боруссия Д отпустила своего таланта в Ниццу

Юссуфа Мукоко перебирается во Францию на правах аренды с опцией выкупа

29 августа 2024, 09:35 |
322
1
Его называли супергением. Боруссия Д отпустила своего таланта в Ниццу
ogcnice.com. Юссуфа Мукоко

Клуб французской Лиги 1 «Ницца» объявил о переходе в свои ряды 19-летнего форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

Сообщается, что Мукоко перешел в «Ниццу» на правах годичной аренды.

У французского клуба будет опция на выкуп нападающего.

Ранее Мукоко называли одним из супергениев нового поколения немецкого футбола. Форвард в 16 лет и 1 день дебютировал в Бундеслиге, а в 16 лет и 18 дней сыграл свой первый матч в Лиге чемпионов. В 17 лет 11 месяцев и 27 дней Юссуфа дебютировал в национальной сборной Германии (всего сыграл за эту команду пока только 2 матча).

Всего за «Боруссию» Мукоко провел 99 официальных матчей, в которых отличился 18 забитыми мячами и 8 ассистами.

В последние годы нападающий имел перманентные проблемы со здоровьем, из-за чего проводил немало времени в лазарете, а затем восстанавливал прежнюю форму.

Также Мукоко подозревали в том, что на самом деле он значительно старше, нежели заявлено по документам.

По теме:
Не миллион. Transfermarkt назвал сумму перехода Аду из Кривбасса в Викторию
Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Сельта подписала именитого игрока Барселоны
Юссуфа Мукоко Боруссия Дортмунд Ницца трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 трансферы аренда игрока
Алексей Сливченко Источник: ФК Ницца
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна следующая соперница Костюк на US Open
Теннис | 29 августа 2024, 02:16 2
Стала известна следующая соперница Костюк на US Open
Стала известна следующая соперница Костюк на US Open

Марта сыграет c одной из топовых американок

БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»
Футбол | 29 августа 2024, 07:24 0
БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»
БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»

Обладатель «Золотого мяча» поделился впечатлениями от выступления киевлян в ЛЧ

Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Теннис | 29.08.2024, 03:53
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
Футбол | 28.08.2024, 19:10
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Футбол | 29.08.2024, 00:23
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ĴØЌÉŔ
Как оказалось взрослый футбол это не тоже самое что молодежный 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
28.08.2024, 08:41
Бокс
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 231
Футбол
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
28.08.2024, 01:23 14
Футбол
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 41
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 165
Футбол
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
27.08.2024, 11:13 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем