Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста

С каждым годом профессиональный футбол все значительнее коммерциализируется. Благодаря этому вокруг игры становится все больше и больше денег, и этим обстоятельством всегда готовы воспользоваться нечистые на руку агенты вместе со своими клиентами.

Ситуации, когда того или иного футболиста начинают подозревать в сокрытии реального возраста, увы, отнюдь не в диковинку для всех, кто следит за миром футбола. Порой это делается, чтобы пропихнуть игрока в молодежную сборную с целью выиграть награду на каком-то престижном юношеском турнире. Иногда реальный возраст занижается с целью придания футболисту в глазах потенциального инвестора статуса более перспективного. Но всегда причины такого поступка одинаковые – желание получить деньги.

Не обходят скандалы с «переписанными», как их принято называть в футбольном мире, игроками и весьма высокий уровень. Давайте вспомним лишь некоторые резонансные случаи…

Нигерийскому форварду очень рано посчастливилось оказаться на топ-уровне. Уже в 18 лет Обафеми дебютировал за миланский Интер, а впоследствии поиграл еще и в английской Премьер-лиге, и в немецкой Бундеслиге. На заре карьеры казалось, что Мартинс будет совершенно топовым форвардом, но буквально через пару лет в нигерийце разочаровались сперва в Интере, затем – в Ньюкасле, а после – и в Вольфсбурге.

С 2013 года и до завершения карьеры в 2020-м Обафеми вынужден был выступать далеко не в топовых лигах – в США и Китае. Поговаривали, что реально Мартинс был старше, чем это значилось в официальных документах, почти на 6 лет.

Слухи вокруг аферы с возрастом игрока возникли после того, как на официальном сайте Футбольной федерации Нигерии была указана дата рождения Мартинса – 01.05.1978, хотя ранее в Интере и других клубах всегда числилась иная – 28.10.1984. И пускай в итоге все было списано на техническую ошибку, в кулуарах сторонников версии о том, что игровой взлет, а затем и быстрое падение карьеры Мартинса были следствием именно подделки документов, остается огромное множество.

Этот вратарь родился в Камеруне, но уже в 17 лет дебютировал в квалификации Лиги чемпионов за армянский Пюник. Впоследствии Эдель принял гражданство этой страны, и сыграл 6 матчей за национальную сборную Армении.

В документах значилось, что датой рождения Эделя является 17 июня 1986 года, но по факту вратаря обвиняли в подделке документов. В частности, в СМИ появлялась информация о том, что реально голкипер родился 19 апреля 1981 года, а его истинное имя – Амбруаз Беямела.

Впрочем, доказать аферу с возрастом так и не удалось, либо же дело было «замято». После Пюника Апула Эдель поиграл в Румынии за Рапид из Бухареста, отдавался в аренду бельгийскому Генту, а в августе 2007 года свободным агентом перешел в Пари Сен-Жермен. За клуб из Парижа Эдель даже провел 71 поединок и выиграл Кубок Франции в 2010-м, но затем его карьера быстро покатилась вниз.

Последние годы профессиональных выступлений Эдель отдал индийскому футболу. О завершении карьеры вратаря стало известно в начале 2017-го, когда Апуле было всего-то 30 лет, что абсолютно немного по современным меркам. В конечном итоге, последнее обстоятельство является еще одним аргументом для тех, кто верит, что документы Эделя были поддельными, и на самом деле этот экс-футболист был на пять лет старше того возраста, о котором заявлял.

Камерунец Самюэль Это’о, как и Апула Эдель, также подозревался в нечестных делах вокруг своей даты рождения. Форвард, который поиграл за Реал, Барселону, Интер, Челси, выиграв множество престижных трофеев, официально родился 10 марта 1981 года, но по поводу этого есть большие сомнения.

Скандал вокруг реального возраста Это’о начался после того, как журналисты из Canal+ опубликовали частную беседу между Жозе Моуриньо и швейцарским бизнесменом, в которой португальский тренер сказал: «У меня играет Это’о, которому то ли 32 года, то ли 35, кто знает»… Этого оказалось достаточно, чтобы поставить под сомнение искренность самого форварда и честность его европейской карьеры.

Сам Это’о заявлял, что все попытки обыграть историю с его якобы неправильным возрастом являются заведомо ложными, но масла в огонь подлила еще и бывшая супруга форварда Анна Баранка, заявившая, что на самом деле Самюэль на семь лет старше, чем заявляет об этом. Якобы пойти на подделку документов Это’о пришлось для того, чтобы на старте карьеры обеспечить переход в мадридский Реал…

Этот нигерийский защитник никогда не был синонимом слова «надежность», зато его запомнили, пожалуй, все болельщики итальянской Серии А конца 90-х. Яркие косички и вызывающие прически – это то, чем однозначно выделялся Уэст, а еще…

Еще вокруг Тарибо возникла неприятная история, ставшая возможной благодаря переходу африканца в 2002 году в сербский Партизан. Много позднее, в 2013 году, экс-руководитель этого клуба Жарко Зечевич заявил, что на самом деле Уэсту на момент переезда в Партизан было не 28 лет, как по официальным бумагам, а 40! Если это правда, то Тарибо и его сообщникам в свое время удалось одурачить боссов Интера и Милана, за которые он успел поиграть с 1997 по 2000 годы.

Как бы там ни было, но главный тренер Интера тех лет Луиджи Симони, скончавшийся в 2020 году, до последнего отказывался верить, что Уэсту на момент прихода в его команду было не 23 года, а 35. Специалист заявлял, что видел, как нигериец работал на тренировках и что «его бег, удары и стиль игры полностью соответствовали 20-летнему спортсмену, который только начинает свою карьеру».

Известный колумбийский форвард Радамель Фалькао также подозревался в подделке документов. Официальной датой его рождения считается 10 февраля 1986 года, однако когда нападающий перебирался из мадридского Атлетико в Монако, в СМИ угодила информация, что на самом деле новобранцу монегасков не 27, а 29 лет.

Тогда ряд изданий растиражировали фотографию, на которой якобы было настоящее свидетельство о рождении Фалькао с датой – 10 февраля 1984 года. Самому Радамелю пришлось несколько раз комментировать эту информацию, которую он назвал «смешной», и в категоричной форме требовал закрыть подобные обсуждения «раз и навсегда».

Впоследствии в прессу просочилось другое фото со свидетельством о рождении Радамеля Фалькао, где значилась дата 10.02.1986. После этого шумиха вокруг реального возраста колумбийского голеадора утихла, но «осадок», как говорится, в этой истории все равно остался.

Центральному полузащитнику Пари Сен-Жермен Ренату Санчешу также не удалось обойтись в своей карьере без обвинений в афере вокруг реального возраста. Португалец очень рано заявил о себе, и его называли одним из вундеркиндов европейского футбола. Очень скоро в португальской прессе появилась информация, что на самом деле Ренату якобы на шесть лет старше, нежели это заявляется.

Что правда, споры вокруг реального возраста Санчеша не помешали тому летом 2016 года перейти в Баварию, после чего он поиграл за Суонси и Лилль, прежде чем летом минувшего года перейти в ПСЖ.

Что касается возраста, то в мюнхенском клубе решили подстраховаться по этому поводу, и затребовали официальные документы из португальской больницы, где появился на свет Ренату. Оттуда пришла справка, что Санчеш действительно родился 18 августа 1997 года в 15:25 по местному времени. После этого споры вокруг возраста Ренату заглохли, да и дальнейшая карьера хавбека не оказалась столь яркой, чтобы эта тема вызывала особое внимание журналистов или любителей расследований.

7 октября 2018 года Гурав Мукхи переписал историю, когда забил мяч в ворота команды Бенгалуру. Это позволило нападающему стать самым молодым автором гола в истории индийской Суперлиги – на момент проведения матча Мукхи было всего-то 16 лет.

Но в статусе рекордсмена Мукхи пробыл всего несколько недель. За это время выяснилось, что Гурав занизил свой возраст на пять лет, и на самом деле ему был 21 год, когда он забивал Бенгалуру. Вскоре Мукхи получил шестимесячную дисквалификацию, и о нем достаточно быстро забыли за пределами его родины.

On October 7th, Gourav Mukhi became the youngest goalscorer in the history of the Indian League at just 16 years old.



Two months later, the player has been suspended for 6 months for lying about his age. He's actually 28. 😂 pic.twitter.com/FRp3wCSsHm