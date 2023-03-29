Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста

С каждым годом профессиональный футбол все значительнее коммерциализируется. Благодаря этому вокруг игры становится все больше и больше денег, и этим обстоятельством всегда готовы воспользоваться нечистые на руку агенты вместе со своими клиентами.

Ситуации, когда того или иного футболиста начинают подозревать в сокрытии реального возраста, увы, отнюдь не в диковинку для всех, кто следит за миром футбола. Порой это делается, чтобы пропихнуть игрока в молодежную сборную с целью выиграть награду на каком-то престижном юношеском турнире. Иногда реальный возраст занижается с целью придания футболисту в глазах потенциального инвестора статуса более перспективного. Но всегда причины такого поступка одинаковые – желание получить деньги.

Не обходят скандалы с «переписанными», как их принято называть в футбольном мире, игроками и весьма высокий уровень. Давайте вспомним лишь некоторые резонансные случаи…

Обафеми Мартинс

Нигерийскому форварду очень рано посчастливилось оказаться на топ-уровне. Уже в 18 лет Обафеми дебютировал за миланский Интер, а впоследствии поиграл еще и в английской Премьер-лиге, и в немецкой Бундеслиге. На заре карьеры казалось, что Мартинс будет совершенно топовым форвардом, но буквально через пару лет в нигерийце разочаровались сперва в Интере, затем – в Ньюкасле, а после – и в Вольфсбурге.

С 2013 года и до завершения карьеры в 2020-м Обафеми вынужден был выступать далеко не в топовых лигах – в США и Китае. Поговаривали, что реально Мартинс был старше, чем это значилось в официальных документах, почти на 6 лет.

Слухи вокруг аферы с возрастом игрока возникли после того, как на официальном сайте Футбольной федерации Нигерии была указана дата рождения Мартинса – 01.05.1978, хотя ранее в Интере и других клубах всегда числилась иная – 28.10.1984. И пускай в итоге все было списано на техническую ошибку, в кулуарах сторонников версии о том, что игровой взлет, а затем и быстрое падение карьеры Мартинса были следствием именно подделки документов, остается огромное множество.

Апула Эдель

Этот вратарь родился в Камеруне, но уже в 17 лет дебютировал в квалификации Лиги чемпионов за армянский Пюник. Впоследствии Эдель принял гражданство этой страны, и сыграл 6 матчей за национальную сборную Армении.

В документах значилось, что датой рождения Эделя является 17 июня 1986 года, но по факту вратаря обвиняли в подделке документов. В частности, в СМИ появлялась информация о том, что реально голкипер родился 19 апреля 1981 года, а его истинное имя – Амбруаз Беямела.

Впрочем, доказать аферу с возрастом так и не удалось, либо же дело было «замято». После Пюника Апула Эдель поиграл в Румынии за Рапид из Бухареста, отдавался в аренду бельгийскому Генту, а в августе 2007 года свободным агентом перешел в Пари Сен-Жермен. За клуб из Парижа Эдель даже провел 71 поединок и выиграл Кубок Франции в 2010-м, но затем его карьера быстро покатилась вниз.

Последние годы профессиональных выступлений Эдель отдал индийскому футболу. О завершении карьеры вратаря стало известно в начале 2017-го, когда Апуле было всего-то 30 лет, что абсолютно немного по современным меркам. В конечном итоге, последнее обстоятельство является еще одним аргументом для тех, кто верит, что документы Эделя были поддельными, и на самом деле этот экс-футболист был на пять лет старше того возраста, о котором заявлял.

Самюэль Это’о

Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Это’о

Камерунец Самюэль Это’о, как и Апула Эдель, также подозревался в нечестных делах вокруг своей даты рождения. Форвард, который поиграл за Реал, Барселону, Интер, Челси, выиграв множество престижных трофеев, официально родился 10 марта 1981 года, но по поводу этого есть большие сомнения.

Скандал вокруг реального возраста Это’о начался после того, как журналисты из Canal+ опубликовали частную беседу между Жозе Моуриньо и швейцарским бизнесменом, в которой португальский тренер сказал: «У меня играет Это’о, которому то ли 32 года, то ли 35, кто знает»… Этого оказалось достаточно, чтобы поставить под сомнение искренность самого форварда и честность его европейской карьеры.

Сам Это’о заявлял, что все попытки обыграть историю с его якобы неправильным возрастом являются заведомо ложными, но масла в огонь подлила еще и бывшая супруга форварда Анна Баранка, заявившая, что на самом деле Самюэль на семь лет старше, чем заявляет об этом. Якобы пойти на подделку документов Это’о пришлось для того, чтобы на старте карьеры обеспечить переход в мадридский Реал…

Тарибо Уэст

Этот нигерийский защитник никогда не был синонимом слова «надежность», зато его запомнили, пожалуй, все болельщики итальянской Серии А конца 90-х. Яркие косички и вызывающие прически – это то, чем однозначно выделялся Уэст, а еще…

Еще вокруг Тарибо возникла неприятная история, ставшая возможной благодаря переходу африканца в 2002 году в сербский Партизан. Много позднее, в 2013 году, экс-руководитель этого клуба Жарко Зечевич заявил, что на самом деле Уэсту на момент переезда в Партизан было не 28 лет, как по официальным бумагам, а 40! Если это правда, то Тарибо и его сообщникам в свое время удалось одурачить боссов Интера и Милана, за которые он успел поиграть с 1997 по 2000 годы.

Как бы там ни было, но главный тренер Интера тех лет Луиджи Симони, скончавшийся в 2020 году, до последнего отказывался верить, что Уэсту на момент прихода в его команду было не 23 года, а 35. Специалист заявлял, что видел, как нигериец работал на тренировках и что «его бег, удары и стиль игры полностью соответствовали 20-летнему спортсмену, который только начинает свою карьеру».

Радамель Фалькао

Известный колумбийский форвард Радамель Фалькао также подозревался в подделке документов. Официальной датой его рождения считается 10 февраля 1986 года, однако когда нападающий перебирался из мадридского Атлетико в Монако, в СМИ угодила информация, что на самом деле новобранцу монегасков не 27, а 29 лет.

Тогда ряд изданий растиражировали фотографию, на которой якобы было настоящее свидетельство о рождении Фалькао с датой – 10 февраля 1984 года. Самому Радамелю пришлось несколько раз комментировать эту информацию, которую он назвал «смешной», и в категоричной форме требовал закрыть подобные обсуждения «раз и навсегда».

Впоследствии в прессу просочилось другое фото со свидетельством о рождении Радамеля Фалькао, где значилась дата 10.02.1986. После этого шумиха вокруг реального возраста колумбийского голеадора утихла, но «осадок», как говорится, в этой истории все равно остался.

Ренату Санчеш

Центральному полузащитнику Пари Сен-Жермен Ренату Санчешу также не удалось обойтись в своей карьере без обвинений в афере вокруг реального возраста. Португалец очень рано заявил о себе, и его называли одним из вундеркиндов европейского футбола. Очень скоро в португальской прессе появилась информация, что на самом деле Ренату якобы на шесть лет старше, нежели это заявляется.

Что правда, споры вокруг реального возраста Санчеша не помешали тому летом 2016 года перейти в Баварию, после чего он поиграл за Суонси и Лилль, прежде чем летом минувшего года перейти в ПСЖ.

Что касается возраста, то в мюнхенском клубе решили подстраховаться по этому поводу, и затребовали официальные документы из португальской больницы, где появился на свет Ренату. Оттуда пришла справка, что Санчеш действительно родился 18 августа 1997 года в 15:25 по местному времени. После этого споры вокруг возраста Ренату заглохли, да и дальнейшая карьера хавбека не оказалась столь яркой, чтобы эта тема вызывала особое внимание журналистов или любителей расследований.

Гурав Мукхи

7 октября 2018 года Гурав Мукхи переписал историю, когда забил мяч в ворота команды Бенгалуру. Это позволило нападающему стать самым молодым автором гола в истории индийской Суперлиги – на момент проведения матча Мукхи было всего-то 16 лет.

Но в статусе рекордсмена Мукхи пробыл всего несколько недель. За это время выяснилось, что Гурав занизил свой возраст на пять лет, и на самом деле ему был 21 год, когда он забивал Бенгалуру. Вскоре Мукхи получил шестимесячную дисквалификацию, и о нем достаточно быстро забыли за пределами его родины.

On October 7th, Gourav Mukhi became the youngest goalscorer in the history of the Indian League at just 16 years old.



Two months later, the player has been suspended for 6 months for lying about his age. He's actually 28. 😂 pic.twitter.com/FRp3wCSsHm — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 17, 2018

В настоящий момент 25-летний Мукхи является игроком индийской команды БСС Спортинг. Он попытался перехитрить судьбу, и стать хотя бы легендой на родине, но взамен получил лишь презрение и дальнейшее недоверие к себе со стороны потенциальных работодателей…

Джозеф Минала

Еще один камерунец с темным прошлым и непонятным будущим в футболе. Джозефу Минале удалось попасть в академию Лацио, откуда он даже пробился в первую команду, и в апреле 2014 года дебютировал в Серии А в 17 лет 7 месяцев и 13 дней.

Вскоре в ряде источников появились сомнения, что Минале на самом деле 17, потому как выглядел он, мягко говоря, значительно старше своих официальных лет. Тогда же, в 2014-м, в одном из СМИ появилось якобы интервью Джозефа, в котором тот признал, что ему на самом деле не 17, а 41 год!

«На самом деле мне не 17 лет, а 41. Просто сейчас мне было необходимо как можно быстрее подписать контракт с Лацио, чтобы отправить деньги семье, которая осталась в Африке», - говорилось в интервью.

Ieri giocavo per strada senza scarpini per piacere oggi gioco sulle pelouse ma per la prima maglia della capitale pic.twitter.com/JdALrsC9WI — minala joseph marie (@MarieMbjm) May 22, 2014

Эти слова вызвали серьезный скандал в итальянском футболе. Но сперва Минала, а затем и Лацио официально опровергли факт подделки документов. Что правда, за римскую команду после этого камерунец провел еще только 3 матча, а летом 2021 года был отпущен свободным агентом.

В настоящий момент Джозеф Минала выступает в Латвии за Лиепаю, контракт с которой подписал в начале марта. Официально этому игроку только 26 лет, но даже после просмотра фотографий футболиста возникает ощущение, что девять лет назад итальянские СМИ вовсе не врали, публикуя резонансное «интервью» полузащитника.

Фредди Аду

Еще один футболист, который в раннем возрасте ворвался в информационное пространство и мир скаутов, однако так ничего и не добился во взрослой карьере. Фредди Аду в 14 лет 10 месяцев и 1 день дебютировал за Ди Си Юнайтед в МЛС, а в 16 лет провел свой первый матч за национальную сборную США.

Ему предрекали фантастическую карьеру в Барселоне, Реале или ином европейском топ-клубе. Летом 2007 года Аду подписала Бенфика, но через четыре года, после ряда безрезультатных аренд и попыток извлечь пользу из таланта Фредди, полузащитник был отправлен обратно в США.

Впоследствии Аду больше никогда не выступал на более-менее серьезном уровне. Его карьера, начиная с 2013 года, знала немало затяжных пауз, когда Фредди сидел без предложений и работы, и сейчас, когда номинально хавбеку лишь 33, он уже более двух лет остается не у дел.

Формально не доказано, что Фредди Аду подделывал документы, но этот игрок родился в Гане, и на момент переезда в США, который произошел в 1997 году, родители или кто-то иной вполне могли либо ошибиться, либо специально занизить возраст ребенка. Кроме того, некоторые заокеанские журналисты выдвигали версию о том, что «помочь» изменить документы Аду могли хитрые агенты, которые в какой-то момент пожелали сделать из Фредди коммерческий проект, чтобы нажиться на переезде талантливого американского футболиста в европейский футбол…

Юссуфа Мукоко

Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуфа Мукоко

Последний громкий случай, касающийся подозрений в подделке документов футболистом, случился вокруг перспективного форварда дортмундской Боруссии Юссуфы Мукоко. Официально этому футболисту ныне всего 18 лет, но недавно в прессу попала информация, что это может быть вовсе не так…

В частности, издание Bunte опубликовало фотографии документов, согласно которым был сделан вывод, что реально форвард Боруссии родился в 2000, а не в 2004 году. Кроме того, указывалось и то, что футболисту была изменена фамилия – с Юссуфы Мухаммада на Юссуфу Мукоко.

С учетом того, что Мукоко родился в Камеруне, а в этой стране существует серьезная проблема с «переписанными» футболистами (в январе сообщалось, что 21 футболист из 30 из сборной Камеруна U-17 не прошли МРТ-тест на возраст), сомнения по поводу реального возраста форварда дортмундской Боруссии у многих болельщиков и специалистов остались даже после того, как сам форвард и его клуб выпустили опровержения…

Текст: meta.ua/sport