Италия10 марта 2025, 18:43 |
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Потеря перед Фейеноордом. Интер потерял полузащитника на полтора месяца
Петр Зелински получил повреждение в матче с «Монцей»
10 марта 2025, 18:43 |
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30-летний польский полузащитник «Интера» Петр Зелински не поможет команде в матче против «Фейеноорда» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
В матче 28-го тура Серии А, где «Интер» встречался с «Монцей» (3:2), Зелински вышел на замену, но уже через три минуты покинул поле из-за травмы.
Врачи обнаружили у игрока растяжение медиальной мышцы правой ноги. Теперь он пропустит более месяца игрового времени.
Ранее стало известно, что голкипер «Интера» Ян Зоммер вернется в состав после травмы.
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Але найбільша втрата- Дімарко! Можливо , Дімарко буде в складі на матч лч.