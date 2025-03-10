Потеря перед Фейеноордом. Интер потерял полузащитника на полтора месяца

30-летний польский полузащитник «Интера» Петр Зелински не поможет команде в матче против «Фейеноорда» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

В матче 28-го тура Серии А, где «Интер» встречался с «Монцей» (3:2), Зелински вышел на замену, но уже через три минуты покинул поле из-за травмы.

Врачи обнаружили у игрока растяжение медиальной мышцы правой ноги. Теперь он пропустит более месяца игрового времени.

Ранее стало известно, что голкипер «Интера» Ян Зоммер вернется в состав после травмы.