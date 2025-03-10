Раньери обвинил игрока Ромы в игре на себя. В Италии считают – это Довбик
Но мнения журналистов разделились
После победы в матче 28-го тура Серии А с «Эмполи» (1:0) главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери заявил, что ему не понравилось то, что один из его подопечных играл на себя, а не на команду. Итальянский журналист Даниэле Ло Монако предположил, что речь шла об украинском форварде «волков» Артеме Довбике.
«Слова об игроке, который играл сам за себя? Он имел в виду спад в игре во втором тайме. Я считаю, что есть два игрока, на которых падает тень подозрения – это Паредес и Довбик. Мне показалось, что украинец искал гол ради собственных амбиций. Возможно, он и является этим подозреваемым», – заявил Ло Монако в эфире Radio Romanista.
Другой журналист Лоренцо Пес считает, что Раньери говорил не о Довбике. «Можно спорить о не слишком убедительной игре Довбика, но говорить о том, что он играет на себя, мне кажется странным», – сказал он в эфире Radio Stereo.
Ранее Раньери поделился мнением относительно игры Довбика в матче с «Эмполи».
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