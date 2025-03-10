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  4. Раньери обвинил игрока Ромы в игре на себя. В Италии считают – это Довбик
Италия
10 марта 2025, 19:02 |
2005
3

Раньери обвинил игрока Ромы в игре на себя. В Италии считают – это Довбик

Но мнения журналистов разделились

10 марта 2025, 19:02 |
2005
3
Раньери обвинил игрока Ромы в игре на себя. В Италии считают – это Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

После победы в матче 28-го тура Серии А с «Эмполи» (1:0) главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери заявил, что ему не понравилось то, что один из его подопечных играл на себя, а не на команду. Итальянский журналист Даниэле Ло Монако предположил, что речь шла об украинском форварде «волков» Артеме Довбике.

«Слова об игроке, который играл сам за себя? Он имел в виду спад в игре во втором тайме. Я считаю, что есть два игрока, на которых падает тень подозрения – это Паредес и Довбик. Мне показалось, что украинец искал гол ради собственных амбиций. Возможно, он и является этим подозреваемым», – заявил Ло Монако в эфире Radio Romanista.

Другой журналист Лоренцо Пес считает, что Раньери говорил не о Довбике. «Можно спорить о не слишком убедительной игре Довбика, но говорить о том, что он играет на себя, мне кажется странным», – сказал он в эфире Radio Stereo.

Ранее Раньери поделился мнением относительно игры Довбика в матче с «Эмполи».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Lulinnha
Хочет через Рому перейти традиционно в Ливерпуль... 
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0
AndiM
Пес пздіти не буде. А ле моноко -це якась кацапська шістка, яка постійно сере під себе а звинувачує у цьому довбика.
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0
easterly
А Антон Романенко як думає - про кого казав Раньєрі?
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-2
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