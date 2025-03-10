Обновлены трансферные стоимости на Криштиану Роналду и Бущана

Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов чемпионата Саудовской Аравии.

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» Георгий Бущан упал в цене на один миллион евро. Теперь трансферная стоимость украинского кипера оценивается в 6 миллионов евро.

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср» подешевел аж на три миллиона. Теперь его стоимость оценивается в 12 млн. Еще один экс-обладатель ЗМ Карим Бензема стоит 8 млн.

Самыми дорогими игроками саудовского чемпионата являются Джон Дуран (40 млн), Мусса Диаби (35 млн) и Айван Тоуни (28 млн).

Ранее наставник Бущана прокомментировал финансовые проблемы в клубе.