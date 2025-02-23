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Испания
23 февраля 2025, 05:58 |
24
0

Аспас обошел Это'о по количеству голов в Ла Лиге

Яго отметился забитым мячом во встрече против «Осасуны»

23 февраля 2025, 05:58 |
24
0
Аспас обошел Это'о по количеству голов в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Яго Аспас

Нападающий «Сельты» Яго Аспас в поединке против «Осасуны» отметился забитым мячом и обошел легенду «Барселоны» Самюэля Это'о по количеству голов в Ла Лиге (163 на 162).

21 февраля состоялась встреча 25-го тура испанского чемпионата между командами «Сельта» и «Осасуна». Игра завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Аспас принял участие в 18 матчах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. «Сельта» занимает девятое место в турнирной таблице лиги (9 побед, 5 ничьих, 11 поражений).

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Осасуна Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Яго Аспас Самюэль Это'о статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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