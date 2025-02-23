Аспас обошел Это'о по количеству голов в Ла Лиге

Нападающий «Сельты» Яго Аспас в поединке против «Осасуны» отметился забитым мячом и обошел легенду «Барселоны» Самюэля Это'о по количеству голов в Ла Лиге (163 на 162).

21 февраля состоялась встреча 25-го тура испанского чемпионата между командами «Сельта» и «Осасуна». Игра завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Аспас принял участие в 18 матчах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. «Сельта» занимает девятое место в турнирной таблице лиги (9 побед, 5 ничьих, 11 поражений).