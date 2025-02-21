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Чемпионат Испании
Сельта
21.02.2025 22:00 – FT 1 : 0
Осасуна
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Испания
21 февраля 2025, 23:50 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:51
62
0

Легенда клуба. Сельта минимально переиграла Осасуну, благодаря голу Аспаса

На «Эстадио Балаидос» начался 25-й тур Ла Лиги

21 февраля 2025, 23:50 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:51
62
0
Легенда клуба. Сельта минимально переиграла Осасуну, благодаря голу Аспаса
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля был проведен первый поединок 25-го тура Ла Лиги-2024/25.

На «Эстадио Балаидос» состоялась встреча середняков чемпионата Испании – «Сельта» принимала «Осасуна».

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Большим количеством голов футболисты болельщиков не порадовали, однако фанаты «Сельты» покинули стадион с удовольствием. Минимальную победу в противостоянии одержали хозяева благодаря пенальти, которое реализовал капитан Яго Аспас.

После финального свистка «Сельта» обошла в турнирной таблице «Осасуна», хоть у обеих команд в активе 32 балла. Теперь «Сельта» занимает 9-е место, а вот «Осасуна» – 10-е.

Ла Лига. 25-й тур, 21 февраля

«Сельта» – «Осасуна» – 1:0

Гол: Аспас, 69 (пенальти)

Фотогалерея матча:

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Сельта Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига Яго Аспас
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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