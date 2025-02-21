Легенда клуба. Сельта минимально переиграла Осасуну, благодаря голу Аспаса
На «Эстадио Балаидос» начался 25-й тур Ла Лиги
21 февраля был проведен первый поединок 25-го тура Ла Лиги-2024/25.
На «Эстадио Балаидос» состоялась встреча середняков чемпионата Испании – «Сельта» принимала «Осасуна».
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Большим количеством голов футболисты болельщиков не порадовали, однако фанаты «Сельты» покинули стадион с удовольствием. Минимальную победу в противостоянии одержали хозяева благодаря пенальти, которое реализовал капитан Яго Аспас.
После финального свистка «Сельта» обошла в турнирной таблице «Осасуна», хоть у обеих команд в активе 32 балла. Теперь «Сельта» занимает 9-е место, а вот «Осасуна» – 10-е.
Ла Лига. 25-й тур, 21 февраля
«Сельта» – «Осасуна» – 1:0
Гол: Аспас, 69 (пенальти)
Фотогалерея матча:
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