21 февраля на «Балаидос» пройдет матч 25-го тура Примеры, в котором «Сельта» встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сельта

Команда не лишена амбиций, и не зря летом 2023-го года позвали ее тренировать Бенитеса. Но тогда все обернулось немалым разочарованием в Рафе, благо, что его преемник, Клаудио Хиральдес, сумел стабилизировать ситуацию, и в итоге весной к финишу розыгрыша представитель Виго пришел на безопасной 13-й позиции.

Новый чемпионат клуб начинал с пары побед, но они, похоже, объяснялись слабостями соперников, Алавеса и особенно Валенсии. В целом выигрывают мало, в основном дома, как было уже в феврале с Бетисом, где закончили 3:2. Даже этого хватает, чтобы держатся на достаточно комфортной дистанции от зоны вылета. В прошлом туре с Атлетико получилось притормозить одного из грандов-лидеров - закончили ничьей со счетом 1:1.

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Осасуна

Клуб постоянно прогрессировал при Аррасате. В итоге было пройдено путь от Сегунды до финала кубка в сочетании с 7-м местом в Примере. Но уже прошлый сезон, после тех успехов, продемонстрировал заметный спад - на 11-ю позицию, причем в Лиге конференций все закончилось в первом же раунде квалификации. В итоге летом закономерно решили завершить сотрудничество с Ягобой.

И определенный импульс от тренерской рокировки есть: в новой темпораде раззабивавшийся Анте Будимир и компания снова фигурируют среди претендентов на место в зоне еврокубков. И еще раз подтвердили это в прошлом туре, когда, играя с лидером, мадридским Реалом, обменялись голами и разделили очки. И не стоит забывать, что именно представитель Памплоны выбил из кубка действующего обладателя трофея, Атлетик, причем на выезде.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках Осасуна выигрывала трижды при единственном поражении. Победила она и в сентябре - со счетом 3:2 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех Яго Аспаса и компании, что играют дома. Но оба клуба довольно скромны в плане атаки - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).