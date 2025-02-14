MSN на втором месте. Лучшие атакующие трио за сезон в XXI веке

В последние годы публика сосредоточилась на лучших игроках и командах сезона, однако следует обратить внимание на атакующие линии команд, чьи игроки за сезон забивали больше, чем некоторые клубы.

Лучшее атакующее трио за сезон в XXI веке

Барселона 2011/12 (Лионель Месси, Алексис Санчес, Педро Родригес) – 182 гола в 62 матчах (2,94 гола за матч) Барселона 2014/15 (Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар) – 181 гол в 62 матчах (2,92 гола за матч) Реал Мадрид 2011/12 (Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гонсало Игуаин) – 174 гола в 58 матчах (3,00 гола за матч) ПСЖ 2017/18 (Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар) – 171 гол в 57 матчах (3,00 гола за матч) Барселона 2016/17 (Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар) – 171 гол в 59 матчах (2,90 гола за матч) Реал Мадрид 2016/17 (Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл) – 170 голов в 60 матчах (2,83 гола за матч) Манчестер Сити 2018/19 (Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Лерой Сане) – 169 голов в 61 матче (2,77 гола за матч) Барселона 2015/16 (Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар) – 167 голов в 60 матчах (2,78 гола за матч) Реал Мадрид 2013/14 (Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл) – 166 голов в 62 матчах (2,68 гола за матч) Барселона 2008/09 (Лионель Месси, Самюэль Это'о, Тьерри Анри) – 163 гола в 64 матчах (2,55 гола за матч)

Лучшую результативность в рейтинге имеет трио мадридского «Реала» сезона 2011/12 и «ПСЖ» 2017/18, у которых коэффициент голов на матч составляет 3. Чаще всего именно атакующая линия Барселоны забивала больше всего за сезон (5 раз: 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2015/16, 2008/09).