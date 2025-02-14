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14 февраля 2025, 20:13 |
204
0

MSN на втором месте. Лучшие атакующие трио за сезон в XXI веке

BBC расположилось на шестом месте

14 февраля 2025, 20:13 |
204
0
MSN на втором месте. Лучшие атакующие трио за сезон в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine

В последние годы публика сосредоточилась на лучших игроках и командах сезона, однако следует обратить внимание на атакующие линии команд, чьи игроки за сезон забивали больше, чем некоторые клубы.

Лучшее атакующее трио за сезон в XXI веке

  1. Барселона 2011/12 (Лионель Месси, Алексис Санчес, Педро Родригес) – 182 гола в 62 матчах (2,94 гола за матч)
  2. Барселона 2014/15 (Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар) – 181 гол в 62 матчах (2,92 гола за матч)
  3. Реал Мадрид 2011/12 (Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гонсало Игуаин) – 174 гола в 58 матчах (3,00 гола за матч)
  4. ПСЖ 2017/18 (Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар) – 171 гол в 57 матчах (3,00 гола за матч)
  5. Барселона 2016/17 (Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар) – 171 гол в 59 матчах (2,90 гола за матч)
  6. Реал Мадрид 2016/17 (Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл) – 170 голов в 60 матчах (2,83 гола за матч)
  7. Манчестер Сити 2018/19 (Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Лерой Сане) – 169 голов в 61 матче (2,77 гола за матч)
  8. Барселона 2015/16 (Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар) – 167 голов в 60 матчах (2,78 гола за матч)
  9. Реал Мадрид 2013/14 (Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл) – 166 голов в 62 матчах (2,68 гола за матч)
  10. Барселона 2008/09 (Лионель Месси, Самюэль Это'о, Тьерри Анри) – 163 гола в 64 матчах (2,55 гола за матч)

Лучшую результативность в рейтинге имеет трио мадридского «Реала» сезона 2011/12 и «ПСЖ» 2017/18, у которых коэффициент голов на матч составляет 3. Чаще всего именно атакующая линия Барселоны забивала больше всего за сезон (5 раз: 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2015/16, 2008/09).

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Лионель Месси Алексис Санчес Педро Родригес Луис Суарес Неймар Криштиану Роналду Карим Бензема Гонсало Игуаин Килиан Мбаппе Эдинсон Кавани Гарет Бэйл Лерой Сане Серхио Агуэро Рахим Стерлинг Самюэль Это'о Тьерри Анри статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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