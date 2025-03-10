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  4. Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Лига чемпионов – это цель ПСЖ»
Лига чемпионов
10 марта 2025, 19:24 |
328
0

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Лига чемпионов – это цель ПСЖ»

В первом матче парижан подвела реализация

10 марта 2025, 19:24 |
328
0
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Лига чемпионов – это цель ПСЖ»
UEFA.com. Хвича Кварацхелия

Грузинский форвард ПСЖ Хвича Кварацхелия прокомментировал предстоящий поединок с «Ливерпулем» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Считаю, что наши шансы 50 на 50, ведь мы очень хорошо играли дома и доминировали против «Ливерпуля». Поэтому шансы равны.

В Париже я уже адаптировался, чувствую себя хорошо. Сейчас надо только работать и совершенствоваться. Я играю там, где меня хочет видеть тренер, и это мне нравится.

Для нас это будет самый важный матч сезона. Лига чемпионов – это цель ПСЖ. Мы хотим дойти до конца. Да, соперник имеет минимальное преимущество, но мы будем биться.

Луис Энрике очень много нам рассказывает и о своем прошлом, и об опыте. Нам нужно сосредоточиться на завтрашней игре и делать все возможное, чтобы забивать. Тренер делает все, чтобы мы играли на самом высоком уровне. У нас есть реальный шанс пройти дальше», - прокомментировал Хвича.

«Ливерпуль» будет принимать ПСЖ на «Энфилде» 11 марта. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Хвича Кварацхелия
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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