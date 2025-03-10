Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Лига чемпионов – это цель ПСЖ»

Грузинский форвард ПСЖ Хвича Кварацхелия прокомментировал предстоящий поединок с «Ливерпулем» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Считаю, что наши шансы 50 на 50, ведь мы очень хорошо играли дома и доминировали против «Ливерпуля». Поэтому шансы равны.

В Париже я уже адаптировался, чувствую себя хорошо. Сейчас надо только работать и совершенствоваться. Я играю там, где меня хочет видеть тренер, и это мне нравится.

Для нас это будет самый важный матч сезона. Лига чемпионов – это цель ПСЖ. Мы хотим дойти до конца. Да, соперник имеет минимальное преимущество, но мы будем биться.

Луис Энрике очень много нам рассказывает и о своем прошлом, и об опыте. Нам нужно сосредоточиться на завтрашней игре и делать все возможное, чтобы забивать. Тренер делает все, чтобы мы играли на самом высоком уровне. У нас есть реальный шанс пройти дальше», - прокомментировал Хвича.

«Ливерпуль» будет принимать ПСЖ на «Энфилде» 11 марта. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.