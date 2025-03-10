ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с двумя игроками
Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук стали свободными агентами
Львовский «Рух» сообщил о прекращении сотрудничества с украинскими футболистами Русланом Непейпиевым и Андреем Столярчуком.
21-летний Руслан Непейпиев присоединился к «Руху» в 2020 году. Выступал преимущественно на юниорском уровне, в частности демонстрировал хорошие результаты в Юношеской лиге УЕФА.
За основную команду «Руха» сыграл 3 матча, а также выступал за «Рух-2», где провел 25 поединков и забил 5 мячей.
Андрей Столярчук также сыграл 3 матча за первую команду и отметился одним голом в Премьер-лиге. В составе второй команды провел 8 поединков и забил 1 мяч.
Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» подписал бразильского легионера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лучкевич травмировался на тренировке
Даниэль проведет поединок против Александра Усика