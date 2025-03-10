Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с двумя игроками
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 19:36 |
1188
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с двумя игроками

Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук стали свободными агентами

10 марта 2025, 19:36 |
1188
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с двумя игроками
ФК Рух. Руслан Непейпиев

Львовский «Рух» сообщил о прекращении сотрудничества с украинскими футболистами Русланом Непейпиевым и Андреем Столярчуком.

21-летний Руслан Непейпиев присоединился к «Руху» в 2020 году. Выступал преимущественно на юниорском уровне, в частности демонстрировал хорошие результаты в Юношеской лиге УЕФА.

За основную команду «Руха» сыграл 3 матча, а также выступал за «Рух-2», где провел 25 поединков и забил 5 мячей.

Андрей Столярчук также сыграл 3 матча за первую команду и отметился одним голом в Премьер-лиге. В составе второй команды провел 8 поединков и забил 1 мяч.

Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» подписал бразильского легионера.

По теме:
Минус один клуб. Стало известно, когда команда Первой лиги заявит о снятии
Большая трансферная зима. Сколько Шахтер потратил и заработал
Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо и Шахтер далеки от чемпионской игры»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Руслан Непейпиев Андрей Столярчук (футболист) свободный агент трансферы УПЛ трансферы
Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
Футбол | 10 марта 2025, 18:40 1
И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера

Лучкевич травмировался на тренировке

«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
Бокс | 10 марта 2025, 01:18 2
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына

Даниэль проведет поединок против Александра Усика

Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Другие виды | 09.03.2025, 19:14
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился бразильцем Алиссоном
Футбол | 10.03.2025, 16:01
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился бразильцем Алиссоном
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился бразильцем Алиссоном
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
Футбол | 09.03.2025, 21:08
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
09.03.2025, 05:48 13
Футбол
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
10.03.2025, 02:10 2
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
09.03.2025, 08:54 2
Бокс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
10.03.2025, 01:36 12
Теннис
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 24
Футбол
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
09.03.2025, 08:22 15
Футбол
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
08.03.2025, 21:35 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем