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Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 16:40 | Обновлено 23 июня 2022, 16:41
2632
0

Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо

Самба Диалло очень востребован на трансферном рынке Европы

23 июня 2022, 16:40 | Обновлено 23 июня 2022, 16:41
2632
0
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

19-летний сенегальский вингер молодежной команды «Динамо» Самба Диалло в ближайшие дни может сменить клуб.

В связи с решением ФИФА, позволяющим иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты с украинскими клубами, «Динамо» имеет неделю на то, чтобы договориться о полноценной продаже Диалло, иначе тот может на год без штрафных санкций покинуть стан «бело-синих» и временно поиграть за другую команду.

В настоящий момент интерес к Диалло приписывают трем европейским грандам в лице «Барселоны», «Баварии» и «Милана», а также «Марселю», «Монако», «Лиону», «Лейпцигу», «Боруссии» Дортмунд, «Брюгге» и «Андерлехту».

Отметим, что в декабре минувшего года Диалло подписал новый 5-летний контракт с «Динамо». Его оценочная стоимость на Transfermarkt ныне составляет 200 тысяч евро.

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Источник Fichajes.com
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