ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило еще одного игрока в Израиль
Самба Диалло стал игроком «Хапоэль» Иерусалим
Иерусалимский «Хапоэль» официально объявил о подписании сенегальского вингера киевского «Динамо» Самбы Диалло.
Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Его контракт с киевлянами действует до 31 декабря 2026 года.
В прошлой кампании Самба Диалло провел 14 матчей за взрослую команду «Динамо» Киев, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.
Ранее «Динамо» отпустило в аренду в «Маккаби» Хайфу украинского центрального защитника Александра Сироту.
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