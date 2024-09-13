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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило еще одного игрока в Израиль
Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 13:14 |
2523
4

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило еще одного игрока в Израиль

Самба Диалло стал игроком «Хапоэль» Иерусалим

13 сентября 2024, 13:14 |
2523
4
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило еще одного игрока в Израиль
ФК Хапоэль Иерусалим. Самба Диалло

Иерусалимский «Хапоэль» официально объявил о подписании сенегальского вингера киевского «Динамо» Самбы Диалло.

Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Его контракт с киевлянами действует до 31 декабря 2026 года.

В прошлой кампании Самба Диалло провел 14 матчей за взрослую команду «Динамо» Киев, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее «Динамо» отпустило в аренду в «Маккаби» Хайфу украинского центрального защитника Александра Сироту.

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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дыряво с пердя🤣
На фото ему лет 40🦍
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Panthera_onca__
Так он был еврей?
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