Реал – лидер Ла лиги, фиаско МЮ, Неймар вернется в Сантос

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 января.

1A. Сливочные – первые. Реал с невероятным Мбаппе без шансов разбил Лас-Пальмас

Команда Карло Анчелотти вышла на первое место Ла Лиги

1B. Голевая перестрелка в АПЛ. Эвертон с Миколенко обыграл Тоттенхэм

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу ирисок

1C. МЮ с дикой ошибкой Онана уступил Брайтону, Ноттингем одолел Саутгемптон

Прошли 2 матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

1D. Дубль Фодена, гол Холанда. Ман Сити разорвал Ипсвич, забив 6 голов

Команда Пепа Гвардиолы прервала неприятную череду неудач

2. Предложение сделано. Неймар близок к смене клуба уже этой зимой

Бразилец может вернуться в родной «Сантос»

3. Галатасарай – Динамо. Известно, кто обслужит матч киевлян в Лиге Европы

Эстонец Кристо Тохвер будет главным арбитром матча в Лиге Европы

4A. Рух подписал уже третьего зимнего новичка

Ранее футболист выступал за «Карпаты»

4B. Заря и два иностранных клуба интересуются беком с 29 матчами за Украину

Эдуард Соболь практически не имеет игровой практики во Франции

4C. Карпаты финализировали переход аргентинского опорника

Патрисио Танда проведет во Львове весь 2025 год на правах аренды

4D. Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер и вернуться в Бразилию

Торги по полузащитнику с «горняками» ведет «Ботафого»

5A. Более трех часов. Костюк с напарницей пробилась в 1/4 финала Aus Open

Марта и Елена-Габриэла Русе в 3-м раунде мейджора переиграли пару Го Ханьюй / Панова

5B. Алькарас досрочно вышел в четвертьфинал Australian Open и ждет Джоковича

Джек Дрейпер проиграл первые два сета Карлосу и отказался продолжать поединок

5C. Разминку завершил. Джокович вышел в 1/4 финала AО-25 и сыграет с Алькарасом

В 4-м раунде мейджора Ноле справился с Иржи Легечкой в трех сетах

5D. ВИДЕО. Джокович обиделся на журналиста и со скандалом покинул корт на AО-25

Новак не стал давать флеш-интервью телеканалу Channel 9 из-за высказываний Тони Джонса

6A. Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?

Легендарный боксер вспомнил удар в поединке Усик – Дюбуа

6B. Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок

Александр разместился на шестой позиции

7A. Сенсации не случилось. Карнейро проиграл болевым в главном поединке UFC

Бой состоялся 19 января на турнире по смешанным единоборствам UFC 311

7B. Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности

Ранее небитый россиянин теперь побит

8A. Стрельба не задалась. Пидручный и Мандзын попали в топ-25 масс-старта

Победу одержал итальянец Томмазо Джакомель

8B. Провальное окончание этапа. Джима финишировала 25-й в масс-старте

Уверенную победу в гонке одержала Эльвира Эберг

9. Франция, Испания, Швеция и Дания феерят на чемпионате мира по гандболу

Близится к финишу первый раунд ЧМ-2025 по гандболу

10. Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал

Неожиданный успех сборной U-25

11A. Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате

Валерий Василенко предсказывает грузинскому вингеру сложности в «ПСЖ»

11B. Проблемы украинцев, сенсационный Джакомель, Бё завершает карьеру

Обзор самых интересных событий пятого этапа Кубка мира по биатлону