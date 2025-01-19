Сливочные – первые. Реал с невероятным Мбаппе без шансов разбил Лас-Пальмас

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмас».

Встреча прошла на Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

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Несмотря на то, что хозяева поля пропустили уже на 26-й секунде, это не помешало матчу закончиться разгромом гостей. 3 гола Мбаппе, один из которых был отменен, и забитые мячи Родриго и Браима Диаса не оставили шансов команде Диего Мартинеса. С 64-й минуты гости вовсе играли вдесятером. Счет на табло – 4:1.

Стоит отметить и возвращение Алабы, который вышел на поле впервые с декабря 2023 года.

«Реал» расположился на 1-м месте турнирной таблицы, имея на своем счету 46 очков. «Лас-Пальмас» – 14-й с 22 очками.

Ворота мадридского гранда защищал бельгиец Тибо Куртуа. Украинец Андрей Лунин весь матч провел на скамье запасных.

Ла Лига. 20-й тур

Реал – Лас-Пальмас – 4:1

Голы: Мбаппе, 18 (пен.), 36, Диас, 33, Родриго, 57, – Силва, 1

Предупреждения: Рамирес, 45+3

Удаление: Рамирес, 64

Реал: Куртуа, Гарсия, Рюдигер (Алаба, 76), Асенсио, Васкес (Агуадо, 87), Вальверде, Себальос (Андрес, 83), Родриго (Эндрик, 84), Беллингем, Диас (Гюлер, 76), Мбаппе

Лас-Пальмас: Силлесен, Алекс Муноз (Лоидис, 58), МакКенна, Херзог (Рамирес, 46), Суарес, Молейро (Фустер, 58), Родригес, Мармол, Хавьер Муноз, Сандро Рамирес (Кардона, 80), Силва (МакБерни, 69)

Фото матча: