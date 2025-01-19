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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
19.01.2025 17:15 - : -
Лас-Пальмас
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Испания
19 января 2025, 08:33 | Обновлено 19 января 2025, 08:34
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0

Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 19 января в 17:15 по Киеву

19 января 2025, 08:33 | Обновлено 19 января 2025, 08:34
101
0
Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 18-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Лас-Пальмасом». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в этом сезоне оставляет крайне противоречивые оценки. С одной стороны, она явно не лишена проблем, в том числе из-за кадровой ситуации, когда при завазявшем Кроосе и ушедшем Начо Флорентино Перес летом не только подписывал Мбаппе, но и покупал Эндрика. Когда вмешались еще и травмы, не удивительно, что осечек хватало, и особняком стоит разгром от Барселоны - домашние 0:4. С другой, Анчелотти все равно ухитряется обеспечивать результат. Прошло только пол сезона, а взяты трофеи, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Да и в Лиге чемпионов и Примере все в руках у сливочных. В этом месяце они разыграли Суперкубок, и, дожав в концовке Мальорку (в итоге даже было 3:0), в финале с Барселоной снова провалились, проиграв 2:5. Против Сельты в Копе потом, правда, выиграли с противоположным счетом.

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Лас-Пальмас

Клуб при Гарсии Пимьенте вырвался из Сегунды. И, показав и неплохой футбол, и достойные результаты, закрепился в прошлом сезоне в Примере, закончив на 16-й позиции. Но автор успехов ушел пытаться оживить Севилью. Летом на его место назначили Карриона, но это было явным промахом. Важно, что его заменить решили быстро, уже в октябре, еще и на этот раз уже больше угадав с наставником. И канарейки, до этого вообще не побеждавшие, выиграли до конца 2024-го в 8 из 11 матчей. Это с учетом кубка, но как раз в том формате в январе уступили после паузы Эльче, причем сразу 0:4. А в прошлом туре уступили и Хетафе.

Статистика личных встреч

Канарейки выигрывали в последний раз у галактикос еще в 2001-м году. Но после четырех поражений кряду, в конце лета сумели дома свести к ничьей против столичного гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что с таким скромным соперником сливочные потеряют очки второй раз за сезон. Верим в новую уверенную, с форой -2 победу хозяев поля (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
19 января 2025 -
17:15
Лас-Пальмас
Фора Реала (-2) 1.69 Сделать ставку
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Реал Мадрид Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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