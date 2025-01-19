Реал Мадрид

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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На первой минуте встречи нападающий гостей Фабиу Силва вывел «Лас-Пальмас» вперед.

Спустя 17-минут звездный форвард сливочных Килиан Мбаппе сравнял счет с пенальти. На 33-й минуте Браим Диас удвоил преимущество своей команды, а через 3 минуты Мбаппе оформил дубль. На 57-й минуте Родриго забил 4-й гол «Реала».

Ла Лига. 20-й тур. 19 января

Реал – Лас-Пальмас – 4:1

Голы: Мбаппе, 18 (пен), 36, Б.Диас, 33, Родриго, 57 – Фабиу Силва, 1

ГОЛ! 0:1 Фабиу Силва, 1

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 18

ГОЛ! 2:1 Диас, 33

ГОЛ! 3:1 Мбаппе, 36

ГОЛ! 4:1 Родриго, 57