Голевая перестрелка в АПЛ. Эвертон с Миколенко обыграл Тоттенхэм

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом».

Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

В первом тайме за «Эвертон» забитыми голами отметились Доминик Калверт-Льюин и Илиман Ндиайе, также защитник «шпор» Арчи Грей забил автогол.

Деян Кулушевски из «Тоттенхэма» сократил отставание от «Эвертона» на 77-й минуте. А под конец матча нападающий «шпор» Ришарлисон забил второй гол «Тоттенхэма».

Для «Эвертона» это первая победа под руководством Дэвида Мойеса после возвращения.

Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

В турнирной таблице «Тоттенхэм», имея в своем активе 24 очка, занимает 15-е место. «Эвертон» набрал 20 пунктов и занимает 16-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 22-й тур. 19 января

Эвертон – Тоттенхэм – 3:2

Голы: Калверт-Льюин, 13, Ндиайе, 30, Грей, 45+7 (автогол) – Кулушевски, 77, Ришарлисон, 90+2

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