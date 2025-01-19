Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голевая перестрелка в АПЛ. Эвертон с Миколенко обыграл Тоттенхэм
Чемпионат Англии
Эвертон
19.01.2025 16:00 – FT 3 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 января 2025, 18:06 | Обновлено 19 января 2025, 18:13
275
0

Голевая перестрелка в АПЛ. Эвертон с Миколенко обыграл Тоттенхэм

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу ирисок

19 января 2025, 18:06 | Обновлено 19 января 2025, 18:13
275
0
Голевая перестрелка в АПЛ. Эвертон с Миколенко обыграл Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом».

Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

В первом тайме за «Эвертон» забитыми голами отметились Доминик Калверт-Льюин и Илиман Ндиайе, также защитник «шпор» Арчи Грей забил автогол.

Деян Кулушевски из «Тоттенхэма» сократил отставание от «Эвертона» на 77-й минуте. А под конец матча нападающий «шпор» Ришарлисон забил второй гол «Тоттенхэма».

Для «Эвертона» это первая победа под руководством Дэвида Мойеса после возвращения.

Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

В турнирной таблице «Тоттенхэм», имея в своем активе 24 очка, занимает 15-е место. «Эвертон» набрал 20 пунктов и занимает 16-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 22-й тур. 19 января

Эвертон – Тоттенхэм – 3:2

Голы: Калверт-Льюин, 13, Ндиайе, 30, Грей, 45+7 (автогол) – Кулушевски, 77, Ришарлисон, 90+2

Фотогалерея:

По теме:
МЮ с дикой ошибкой Онана уступил Брайтону, Ноттингем одолел Саутгемптон
ВИДЕО. Снова начудил. Онана привез курьезный гол от Брайтона
Кого выставил Пеп? Обнародован стартовый состав Ман Сити против Ипсвича
Виталий Миколенко Эвертон Эвертон - Тоттенхэм Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Доминик Калверт-Льюин
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Футбол | 19 января 2025, 07:00 31
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате

Валерий Василенко предсказывает грузинскому вингеру сложности в «ПСЖ»

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 19 января 2025, 15:04 4
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 января в 16:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш ушел из Металлиста 1925. Клуб покинул еще один игрок
Футбол | 19.01.2025, 16:38
ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш ушел из Металлиста 1925. Клуб покинул еще один игрок
ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш ушел из Металлиста 1925. Клуб покинул еще один игрок
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Бокс | 19.01.2025, 07:41
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Футбол | 19.01.2025, 07:15
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
17.01.2025, 16:50 7
Футбол
100 миллионов евро. Перес хочет привезти в Реал суперзвездного защитника
100 миллионов евро. Перес хочет привезти в Реал суперзвездного защитника
17.01.2025, 18:25 2
Футбол
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 88
Теннис
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
19.01.2025, 07:26 1
Теннис
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
18.01.2025, 23:22 3
Футбол
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
17.01.2025, 22:15 9
Футбол
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
18.01.2025, 07:10 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем