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19.01.2025 16:00 - : -
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19 января 2025, 08:11 | Обновлено 19 января 2025, 08:13
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Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 января в 16:00 по Киеву

19 января 2025, 08:11 | Обновлено 19 января 2025, 08:13
120
0
Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

19 января на «Гудисон Парк» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Эвертон

Команда два года, с января 2023-го, играла под руководством Дайша. Шон справился со многими вызовами. Он вывел новых подопечных из пике, в котором они пребывали при Лампарде, и в последнем туре, но избежал вылета в Чемпионшип. С ним синие достойно встретили такой потенциально роковой удар, как отбор очков за нарушение финансовых норм, более того, даже с таким минусом получилось весной закончить на дистанции от зоны вылета. Да, летом ириски откровенно буксовали, но и этот стартовый провал был уже позади. Вот только понравиться новым инвесторам у него не вышло - уволили за считанные часы до матча с Питерборо в кубке. А к приему Астон Виллы на пост вернулся Мойес. Он, впрочем, начал с сухого поражения на некогда родной арене.

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Тоттенхэм Хотспур

Клуб, откровенно говоря, имел намного больше поводов для расставания с Постекоглу. Вместо борьбы за Лигу чемпионов шпоры, потратившиеся летом на Соланке, откровенно застряли в нижней части таблицы. Но понимали, во-первых, что был небывалый кадровый кризис, во-вторых, помнили и заслуги - вообще-то лондонский клуб обыграл в первом полуфинале Кубка Лиги Ливерпуль, и близок к тому, чтобы наконец-то взять какой-то титул. Размявшись в кубке с Тэмуортом, которому забили 3 безответных гола, в прошлом туре команда получила еще один тест, дерби Северного Лондона с Арсеналом. В нем тренер пытался чем-то озадачить соседа. Но все закончилось более чем справедливой, пусть и минимальной, 2:1, победой канониров - которой уже по счету подряд.

Статистика личных встреч

В последних 6 очных поединков шпоры выигрывали четырежды при паре ничьих. В начале этого сезона они дома разгромили соперника 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое, но заметное преимущество гостям. Но у обоих клубов во главе будет результат, очень нужна победа. Ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Эвертон
19 января 2025 -
16:00
Тоттенхэм
Тотал меньше 3.0 1.68 Сделать ставку
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Эвертон Тоттенхэм Эвертон - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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