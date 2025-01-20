Эвертон – Тоттенхэм – 3:2. Миколенко отыграл весь матч. Видео голов и обзор
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В воскресенье, 19 января, «Эвертон» встретился с «Тоттенхэмом» в рамках 22-го тура чемпионата Англии.
Команды провели поединок на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
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Новоиспеченный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес оформил первую победу во главе команды, обыграв «Тоттенхэм» со счетом 3:2. К началу перерыва хозяева вели с разгромным счетом. Гости пытались вернуть паритет, однако «Тоттенхэм» хватило всего на два мяча.
Украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона» и отыграл все 90 минут игры.
АПЛ. 22-й тур, 19 января
«Эвертон» – «Тоттенхэм» – 3:2
Голы: Калверт-Льюин, 13, Ндиае, 30, Грей, 45+7 (автогол) – Кулушевски, 77, Ришарлисон, 90+2
Видеообзор матча:
События матча
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