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Чемпионат Англии
Эвертон
19.01.2025 16:00 – FT 3 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 января 2025, 03:36 | Обновлено 20 января 2025, 03:40
75
0

Эвертон – Тоттенхэм – 3:2. Миколенко отыграл весь матч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ

20 января 2025, 03:36 | Обновлено 20 января 2025, 03:40
75
0
Эвертон – Тоттенхэм – 3:2. Миколенко отыграл весь матч. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.Виталий Миколенко

В воскресенье, 19 января, «Эвертон» встретился с «Тоттенхэмом» в рамках 22-го тура чемпионата Англии.

Команды провели поединок на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Новоиспеченный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес оформил первую победу во главе команды, обыграв «Тоттенхэм» со счетом 3:2. К началу перерыва хозяева вели с разгромным счетом. Гости пытались вернуть паритет, однако «Тоттенхэм» хватило всего на два мяча.

Украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона» и отыграл все 90 минут игры.

АПЛ. 22-й тур, 19 января

«Эвертон» – «Тоттенхэм» – 3:2

Голы: Калверт-Льюин, 13, Ндиае, 30, Грей, 45+7 (автогол) – Кулушевски, 77, Ришарлисон, 90+2

Видеообзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
52’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Арчи Грей (Тоттенхэм).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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Эвертон Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Тоттенхэм Доминик Калверт-Льюин видео голов и обзор Дэвид Мойес
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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