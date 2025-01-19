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Англия
19 января 2025, 18:02 | Обновлено 19 января 2025, 18:03
253
0

МЮ с дикой ошибкой Онана уступил Брайтону, Ноттингем одолел Саутгемптон

Прошли 2 мата 22-го тура Английской Премьер-лиги

19 января 2025, 18:02 | Обновлено 19 января 2025, 18:03
253
0
МЮ с дикой ошибкой Онана уступил Брайтону, Ноттингем одолел Саутгемптон
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

В воскресенье, 19 января, состоялось 2 матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон», а «Саутгемптон» гостил у «Ноттингема»

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

«Манкунианцы» уступили «чайкам» со счетом 1:3. Если первый тайм можно было назвать равным: после него команды ушли на перерыв со счетом 1:1, то вторая половина встречи прошла под практически полным контролем гостей, что конвертировалось в 3 забитых гола, один из которых был отменен. Дикая ошибка голкипера хозяев поля Андре Онана стала жирной точкой в матче.

«Ноттингем», казалось бы, закрыл все вопросы по победителю еще в первом тайме, забив 3 гола в ворота «святых», но команда Ивана Юрича во второй половине встречи включилась в игру и могла совершить настоящую сенсацию отыграв разницу в 3 мяча, но даже 12 добавленных минут гостям не хватило для того, что бы сравнять счет после обнадеживающих голов Бендарека и Онуачу.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3

Голы: Фернандеш, 23 (пен.) – Минте, 5, Митома, 60, Рюттер, 76

Предупреждения: Угарте, 61, Де Лигт, 90+5 – Балеба, 21, Минте, 43

Ноттингем Форест – Саутгемптон – 3:2

Голы: Андерсон, 11, Хадсон-Одои, 28, Вуд, 41 – Беднарек, 60, Онуачу, 90+1

Предупреждения: Даунс, 33, Уокер-Питерс, 57, Арибо, 90+5

Фото матчей:

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Брайтон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Брайтон Ноттингем Форест Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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