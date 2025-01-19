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Лига Европы
19 января 2025, 15:51 | Обновлено 19 января 2025, 15:52
503
0

Галатасарай – Динамо. Известно, кто обслужит матч киевлян в Лиге Европы

Эстонец Кристо Тохвер будет главным арбитром матча в Лиге Европы

19 января 2025, 15:51 | Обновлено 19 января 2025, 15:52
503
0
Галатасарай – Динамо. Известно, кто обслужит матч киевлян в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Кристо Тохвер

Эстонский арбитр Кристо Тохвер обслужит матч киевского «Динамо» против «Гаталасарая» в матче основного этапа Лиги Европы. Об этом пишет пресс-служба УЕФА.

Состав арбитров, которые будут работать на встрече в Стамбуле, следующий:

  • Главный арбитр: Кристо Тохвер;
  • Помощники главного арбитра: Сильвер Кийв и Сандер Сага;
  • Четвертый арбитр: Кевин Кайва;
  • Арбитры ВАР: Марко Лийва и Йоонас Яновиц.

Матч между Галатасараем и Динамо начнется в 17.30. Это будет открытие седьмого тура Лиги Европы 2024/25. В настоящее время команда Александра Шовковского занимает последнее, 36 место в группе, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что стало известно, почему «Динамо» отказалось от трансферов Алексея Сыча и Богдана Слюбика.

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Динамо Киев Галатасарай Лига Европы Галатасарай - Динамо судьи (арбитры)
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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