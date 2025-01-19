Галатасарай – Динамо. Известно, кто обслужит матч киевлян в Лиге Европы

Эстонский арбитр Кристо Тохвер обслужит матч киевского «Динамо» против «Гаталасарая» в матче основного этапа Лиги Европы. Об этом пишет пресс-служба УЕФА.

Состав арбитров, которые будут работать на встрече в Стамбуле, следующий:

Главный арбитр: Кристо Тохвер;

Помощники главного арбитра: Сильвер Кийв и Сандер Сага;

Четвертый арбитр: Кевин Кайва;

Арбитры ВАР: Марко Лийва и Йоонас Яновиц.

Матч между Галатасараем и Динамо начнется в 17.30. Это будет открытие седьмого тура Лиги Европы 2024/25. В настоящее время команда Александра Шовковского занимает последнее, 36 место в группе, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что стало известно, почему «Динамо» отказалось от трансферов Алексея Сыча и Богдана Слюбика.