Заря и два иностранных клуба интересуются беком с 29 матчами за Украину
Эдуард Соболь практически не имеет игровой практики во Франции
29-летний левый защитник «Страсбура» Эдуард Соболь в январское трансферное окно может покинуть французский клуб.
По информации Sport.ua, интерес к подписанию Соболя ныне проявляет «Заря», а также два иностранных клуба – турецкий «Сивасспор» и хорватское «Динамо» из Загреба.
В «Страсбуре» готовы договариваться как по аренде, так и по полноценному трансферу украинского футболиста.
Соболь ранее активно привлекался к матчам за сборную Украины, в которой на его счету 29 матчей. Однако с лета 2023 года Эдуард не сыграл ни единого поединка за «сине-желтых».
В «Страсбуре» у фулбека игровой практики также очень мало. В нынешнем сезоне Соболь сыграл лишь в 4 матчах Лиги 1 и в 2 поединках Кубка Франции.
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