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  4. Заря и два иностранных клуба интересуются беком с 29 матчами за Украину
Украина. Премьер лига
19 января 2025, 15:37 |
1137
1

Заря и два иностранных клуба интересуются беком с 29 матчами за Украину

Эдуард Соболь практически не имеет игровой практики во Франции

19 января 2025, 15:37 |
1137
1
Заря и два иностранных клуба интересуются беком с 29 матчами за Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь (справа)

29-летний левый защитник «Страсбура» Эдуард Соболь в январское трансферное окно может покинуть французский клуб.

По информации Sport.ua, интерес к подписанию Соболя ныне проявляет «Заря», а также два иностранных клуба – турецкий «Сивасспор» и хорватское «Динамо» из Загреба.

В «Страсбуре» готовы договариваться как по аренде, так и по полноценному трансферу украинского футболиста.

Соболь ранее активно привлекался к матчам за сборную Украины, в которой на его счету 29 матчей. Однако с лета 2023 года Эдуард не сыграл ни единого поединка за «сине-желтых».

В «Страсбуре» у фулбека игровой практики также очень мало. В нынешнем сезоне Соболь сыграл лишь в 4 матчах Лиги 1 и в 2 поединках Кубка Франции.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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MIRRA
Збития льотчик ала Макаренка свого часу... ще й позиція та ж.
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