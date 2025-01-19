Рух подписал уже третьего зимнего новичка
Ранее футболист выступал за «Карпаты»
Как стало известно Sport.ua, «Рух» пополнил свои ряды третьим новобранцем этой зимой.
По имеющейся информации, после Юрия Тлумака и Артура Ременяка контракт сроком на 1,5 года подписал 24-летний полузащитник Артур Рябов из «Карпат». Прошлой осенью он провел за «зелено-белых» четыре поединка.
В расположении «Руха» также находился на просмотре Богдан Козак из тернопольской «Нивы», но последние тренировки он пропустил из-за травмы.
Завтра подопечные Виталия Пономарева завершат первый этап подготовки ко второй части сезона и 21 января отправятся на сбор в Словению.
Ранее мы сообщали, почему «Динамо» отказалось от трансферов Сыча и Слюбика.
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