Рух подписал уже третьего зимнего новичка

Как стало известно Sport.ua, «Рух» пополнил свои ряды третьим новобранцем этой зимой.

По имеющейся информации, после Юрия Тлумака и Артура Ременяка контракт сроком на 1,5 года подписал 24-летний полузащитник Артур Рябов из «Карпат». Прошлой осенью он провел за «зелено-белых» четыре поединка.

В расположении «Руха» также находился на просмотре Богдан Козак из тернопольской «Нивы», но последние тренировки он пропустил из-за травмы.

Завтра подопечные Виталия Пономарева завершат первый этап подготовки ко второй части сезона и 21 января отправятся на сбор в Словению.

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