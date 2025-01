Алькарас досрочно вышел в четвертьфинал Australian Open и ждет Джоковича

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 4-м раунде мейджора испанец вышел на корт против британца Джека Дрейпера (Великобритания, ATP 18). Испанец выиграл первые два сета, после чего Дрейпер отказался продолжать поединок.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) [15] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 5:7, 1:6, RET., Дрейпер

Это была четвертая встреча соперников. Алькарас выиграл третье очное противостояние.

Точная причина снятия Дрейпера пока непонятна, но, возможно, британца тревожит бедро. Из-за этой же травмы он снялся с United Cup 2025 и не смог провести предсезонную подготовку вместе с Алькарасом, как планировалось.

Джек на Aus Open 2025 выиграл все три матча в пяти сетах, проведя на корте до игры с Карлосом в общей сложности более 12 часов.

Карлос во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал австралийского мейджора. В 2024 он также добрался до этой стадии. Карлитосу из трофеев Grand Slam не хватает только титула Australian Open.

За полуфинал на АО-2025 испанец поборется против победителя противостояния Новак Джокович – Иржи Легечка.

