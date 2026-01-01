Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо выступило с официальным обращением к болельщикам
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 22:02 |
1086
3

Динамо выступило с официальным обращением к болельщикам

Клуб поздравил фанатов с Новым годом

01 января 2026, 22:02 |
1086
3 Comments
Динамо выступило с официальным обращением к болельщикам
ФК Динамо

Киевское «Динамо» обратилось к болельщикам и поздравило с Новым годом.

«Динамо» поздравляет всех болельщиков с Новым годом! Спасибо, что вы с нами. Пусть 2026-й принесет мир Украине, новые победы и еще больше общих эмоций вместе с «Динамо» 🤍💙», – говорится в сообщении клуба.

«Динамо» завершило первую часть сезона УПЛ на пятой строчке, имея в активе 26 очков.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

По теме:
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
Твердохлеб обратился к фанатам Кривбасса после ухода в ЛНЗ
ФОТО. Таким его видели редко. Как Усик праздновал Новый год
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Новый год
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Футбол | 01 января 2026, 16:15 21
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН

Деятельность сборной Габона приостановлена на неопределенный срок

ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Футбол | 01 января 2026, 14:28 11
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером

Энцо Мареска покинул пост коуча «Челси»

Во время межсезонья Буковина проведет 11 спаррингов. Известны соперники
Футбол | 01.01.2026, 20:03
Во время межсезонья Буковина проведет 11 спаррингов. Известны соперники
Во время межсезонья Буковина проведет 11 спаррингов. Известны соперники
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Футбол | 01.01.2026, 08:33
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Футбол | 01.01.2026, 09:14
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
trentreznor11
Олійник, ти розумієш різницю між "офіційним зверненням" і "новорічним привітанням"? гальмо...
Ответить
+1
Dynamic
Динамо найкраще💯💯🤍💙🤍💙
Нехай Київський гранд супроводжують лише перемоги в цьому році
Ответить
0
AK.228
Аааа… я думал опять про « вершини еврокубків ще впереді»
Ответить
-1
Популярные новости
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 4
Бокс
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 3
Футбол
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 3
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 1
Бокс
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 8
Футбол
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 14
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
31.12.2025, 10:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем