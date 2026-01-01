Динамо выступило с официальным обращением к болельщикам
Клуб поздравил фанатов с Новым годом
Киевское «Динамо» обратилось к болельщикам и поздравило с Новым годом.
«Динамо» поздравляет всех болельщиков с Новым годом! Спасибо, что вы с нами. Пусть 2026-й принесет мир Украине, новые победы и еще больше общих эмоций вместе с «Динамо» 🤍💙», – говорится в сообщении клуба.
«Динамо» завершило первую часть сезона УПЛ на пятой строчке, имея в активе 26 очков.
Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.
