Динамо выступило с официальным обращением к болельщикам

Киевское «Динамо» обратилось к болельщикам и поздравило с Новым годом.

«Динамо» поздравляет всех болельщиков с Новым годом! Спасибо, что вы с нами. Пусть 2026-й принесет мир Украине, новые победы и еще больше общих эмоций вместе с «Динамо» 🤍💙», – говорится в сообщении клуба.

«Динамо» завершило первую часть сезона УПЛ на пятой строчке, имея в активе 26 очков.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.