Новак Джокович – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда Australian Open 2025 19 января в 10:00
19 января начнутся матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 4-м раунде легендарный Новак Джокович (Сербия, ATP 7) сыграет против Иржи Легечки. Поединок пройдет на Rod Laver Arena первым запуском вечерне сессии. Ориентировочное время начала игры – 10:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Ноле.
Победитель противостояния сыграет либо против Джека Дрейпера, либо против Карлоса Алькараса.
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