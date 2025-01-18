Новак Джокович – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января начнутся матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 4-м раунде легендарный Новак Джокович (Сербия, ATP 7) сыграет против Иржи Легечки. Поединок пройдет на Rod Laver Arena первым запуском вечерне сессии. Ориентировочное время начала игры – 10:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Ноле.

Победитель противостояния сыграет либо против Джека Дрейпера, либо против Карлоса Алькараса.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА