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  4. Новак Джокович – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
18 января 2025, 23:12 |
44
0

Новак Джокович – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда Australian Open 2025 19 января в 10:00

18 января 2025, 23:12 |
44
0
Новак Джокович – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

19 января начнутся матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 4-м раунде легендарный Новак Джокович (Сербия, ATP 7) сыграет против Иржи Легечки. Поединок пройдет на Rod Laver Arena первым запуском вечерне сессии. Ориентировочное время начала игры – 10:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Ноле.

Победитель противостояния сыграет либо против Джека Дрейпера, либо против Карлоса Алькараса.

📺 Видеотрансляция

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Иржи Легечка Новак Джокович смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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