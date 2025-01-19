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  4. Более трех часов. Костюк с напарницей пробилась в 1/4 финала Aus Open
Australian Open
19 января 2025, 07:03 |
405
0

Более трех часов. Костюк с напарницей пробилась в 1/4 финала Aus Open

Марта и Елена-Габриэла Русе в 3-м раунде мейджора переиграли пару Го Ханьюй / Панова

19 января 2025, 07:03 |
405
0
Более трех часов. Костюк с напарницей пробилась в 1/4 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена-Габриэла Русе и Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в четвертьфинал парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в трех сетах переиграли тандем Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова за 3 часа и 10 минут.

Australian Open 2025. Пары. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Го Ханьюй (Китай) / Анастасия Панова – 7:5, 4:6, 7:6 (10:6)

Это была первая встреча соперниц.

Костюк и Русе во второй раз в карьере пробились в четвертьфинал Australian Open. Два года назад они добрались до стадии 1/2 финала.

Украинско-румынский тандем, помимо китаянки и «нейтралки», также уже успел одолеть пары Дестани Аява / Мэддисон Инглис и Элизе Мертенс / Эллен Перес.

За выход в полуфинал австралийского мейджора Костюк и Русе поборются против Се Шувэй (Тайвань) и Алены Остапенко (Латвия).

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Го Ханьюй Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Александра Панова Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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