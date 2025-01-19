Предложение сделано. Неймар близок к смене клуба уже этой зимой

Именитый бразильский вингер «Аль-Хиляля» Неймар может сменить клуб в ближайшее время, сообщает Diario do Peixe.

По информации источника, 32-летний футболист близок в «Сантос», воспитанником которого он является. Клуб уже сделал запрос на полугодичную аренду и ожидает «зеленого света» от саудовского клуба. «Сантос» очень сильно опережает «Чикаго Файр» в возможности трансфера бразильца.

В текущем сезоне Неймар провел всего 42 минуты на клубном уровне.

Ранее сообщалось о том, что Неймар назвал причины провала в «ПСЖ».