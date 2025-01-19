Предложение сделано. Неймар близок к смене клуба уже этой зимой
Бразилец может вернуться в родной «Сантос»
Именитый бразильский вингер «Аль-Хиляля» Неймар может сменить клуб в ближайшее время, сообщает Diario do Peixe.
По информации источника, 32-летний футболист близок в «Сантос», воспитанником которого он является. Клуб уже сделал запрос на полугодичную аренду и ожидает «зеленого света» от саудовского клуба. «Сантос» очень сильно опережает «Чикаго Файр» в возможности трансфера бразильца.
В текущем сезоне Неймар провел всего 42 минуты на клубном уровне.
Ранее сообщалось о том, что Неймар назвал причины провала в «ПСЖ».
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