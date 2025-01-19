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Бразилия
19 января 2025, 23:08 | Обновлено 19 января 2025, 23:09
895
2

Предложение сделано. Неймар близок к смене клуба уже этой зимой

Бразилец может вернуться в родной «Сантос»

19 января 2025, 23:08 | Обновлено 19 января 2025, 23:09
895
2
Предложение сделано. Неймар близок к смене клуба уже этой зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Именитый бразильский вингер «Аль-Хиляля» Неймар может сменить клуб в ближайшее время, сообщает Diario do Peixe.

По информации источника, 32-летний футболист близок в «Сантос», воспитанником которого он является. Клуб уже сделал запрос на полугодичную аренду и ожидает «зеленого света» от саудовского клуба. «Сантос» очень сильно опережает «Чикаго Файр» в возможности трансфера бразильца.

В текущем сезоне Неймар провел всего 42 минуты на клубном уровне.

Ранее сообщалось о том, что Неймар назвал причины провала в «ПСЖ».

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Неймар чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Сантос Чикаго Файр
Данііл Киріяка Источник
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Комментарии 2
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Serhii P.
Ага, побіг  Ще потрібно подоїти арабів півроку, а тоді вже можна і в "Сантос"ю
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0
Saar
Ну й правильно. За 42 хвилини гри у 2024 р. отримав сотні мільйонів доларів, тепер можна і додому🤣🤣
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0
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