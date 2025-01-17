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  4. «Невозможно выиграть». Неймар назвал причины провала карьеры в ПСЖ
Франция
17 января 2025, 10:56 |
346
2

«Невозможно выиграть». Неймар назвал причины провала карьеры в ПСЖ

Бразилец рассказал, что ему помешало раскрыться в ПСЖ

17 января 2025, 10:56 |
346
2
«Невозможно выиграть». Неймар назвал причины провала карьеры в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер Неймар откровенно рассказал, почему ему не удалось полностью раскрыть свой потенциал во французском ПСЖ, куда он переходил в статусе суперзвезды.

«Его. Его. Я думаю, что иметь эго – это хорошо, думать, что ты лучший… но ты должен понять, что ты играешь не сам. Сейчас, если не все помогают, невозможно что-нибудь выиграть», – сказал Неймар.

В составе ПСЖ бразилец провел шесть сезонов: с 2017 по 2023 год. В общей сложности на его счету 118 голов и 77 ассистов в 173 матчах.

Ранее Неймар рассказал о своих взаимоотношениях с французским форвардом Килианом Мбаппе.

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Неймар ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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c_a_p2
Яйця заважали...
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Saar
Статистика хороша. Але, якби він не був постійно на травмах, то був би за цим показником одним з найкращих у світі.
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0
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