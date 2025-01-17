«Невозможно выиграть». Неймар назвал причины провала карьеры в ПСЖ

Бразильский вингер Неймар откровенно рассказал, почему ему не удалось полностью раскрыть свой потенциал во французском ПСЖ, куда он переходил в статусе суперзвезды.

«Его. Его. Я думаю, что иметь эго – это хорошо, думать, что ты лучший… но ты должен понять, что ты играешь не сам. Сейчас, если не все помогают, невозможно что-нибудь выиграть», – сказал Неймар.

В составе ПСЖ бразилец провел шесть сезонов: с 2017 по 2023 год. В общей сложности на его счету 118 голов и 77 ассистов в 173 матчах.

Ранее Неймар рассказал о своих взаимоотношениях с французским форвардом Килианом Мбаппе.