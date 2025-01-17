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17 января 2025, 06:23 |
91
0

Неймар рассказал о чем жалеет в жизни. Спойлер – это не уход из Барселоны

Бразильская суперзвезда дал интервью Ромарио

17 января 2025, 06:23 |
91
0
Неймар рассказал о чем жалеет в жизни. Спойлер – это не уход из Барселоны
El Chiringuito TV. Неймар

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар побывал на интервью у другой легенды футбола – Ромарио.

«Неймар, жалеешь ли ты о чем-либо в своей карьере?», – прозвучал вопрос от Ромарио.

На что бразилец ответил: «Нет, у меня нет никаких сожалений. Все ошибки, которые я совершал в своей карьере, в своей жизни, были направлены на то, чтобы помочь мне расти, помочь мне повзрослеть, поэтому я ни о чем не жалею.

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Я не жалею, что выбрал «Барселону», а не «Реал Мадрид». Я пошел туда сердцем.

Я, конечно же, хотел играть с Месси! «Барса» была командой, которую я любил. Я всегда следил за ней, еще со времен Роналдиньо я всегда говорил: «Я хочу играть там. Так и случилось».

Напомним, что сейчас Неймара связывают с возможным переездом в МЛС.

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lifestyle Неймар Ромарио Барселона ПСЖ Аль-Хиляль сборная Бразилии по футболу Лионель Месси
Артем Діхтяренко Источник: Фабрицио Романо
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