Неймар рассказал о чем жалеет в жизни. Спойлер – это не уход из Барселоны

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар побывал на интервью у другой легенды футбола – Ромарио.

«Неймар, жалеешь ли ты о чем-либо в своей карьере?», – прозвучал вопрос от Ромарио.

На что бразилец ответил: «Нет, у меня нет никаких сожалений. Все ошибки, которые я совершал в своей карьере, в своей жизни, были направлены на то, чтобы помочь мне расти, помочь мне повзрослеть, поэтому я ни о чем не жалею.

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Я не жалею, что выбрал «Барселону», а не «Реал Мадрид». Я пошел туда сердцем.

Я, конечно же, хотел играть с Месси! «Барса» была командой, которую я любил. Я всегда следил за ней, еще со времен Роналдиньо я всегда говорил: «Я хочу играть там. Так и случилось».

Напомним, что сейчас Неймара связывают с возможным переездом в МЛС.