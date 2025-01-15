Неожиданный вариант. Неймар может перейти в клуб из города ветров

Звездный бразильский вингер саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар может покинуть клуб.

У бразильца есть действующий контракт до лета 2025 года, стороны вряд ли продлят соглашение. Однако Неймар может сменить клуб уже этого месяца, а не ждать завершения контракта. Прямые переговоры с Неймаром и клубом «Аль-Хиляль» ведет представитель MLS «Чикаго Файр». Переговоры только начались, пока нет окончательного решения, но все происходит очень быстро.

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» летом 2023 года, но за все время в клубе из-за проблем со здоровьем успел провести лишь 7 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что заменить Неймара в «Аль-Хиляле» может сам Криштиану Роналду.