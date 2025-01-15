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  4. Неожиданный вариант. Неймар может перейти в клуб из города ветров
Major League Soccer
15 января 2025, 22:23 |
1350
1

Неожиданный вариант. Неймар может перейти в клуб из города ветров

Бразильцем активно интересуется «Чикаго»

15 января 2025, 22:23 |
1350
1
Неожиданный вариант. Неймар может перейти в клуб из города ветров
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный бразильский вингер саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар может покинуть клуб.

У бразильца есть действующий контракт до лета 2025 года, стороны вряд ли продлят соглашение. Однако Неймар может сменить клуб уже этого месяца, а не ждать завершения контракта. Прямые переговоры с Неймаром и клубом «Аль-Хиляль» ведет представитель MLS «Чикаго Файр». Переговоры только начались, пока нет окончательного решения, но все происходит очень быстро.

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» летом 2023 года, но за все время в клубе из-за проблем со здоровьем успел провести лишь 7 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что заменить Неймара в «Аль-Хиляле» может сам Криштиану Роналду.

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Чикаго Файр Неймар Аль-Хиляль трансферы Major League Soccer (MLS)
Дмитро Олійник Источник: Footmercato
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Комментарии 1
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Serhii P.
не піде Неймар з "Аль-Хілялю" до завершення контракту. Для чого це йому? Кращих фінансових умов йому не запропонує жоден клуб світу. А грати у футбол він вже давно не хоче.
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