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  4. ВИДЕО. Джокович обиделся на журналиста и со скандалом покинул корт на AО-25
Australian Open
19 января 2025, 15:46 |
2518
3

ВИДЕО. Джокович обиделся на журналиста и со скандалом покинул корт на AО-25

Новак не стал давать флеш-интервью телеканалу Channel 9 из-за высказываний Тони Джонса

19 января 2025, 15:46 |
2518
3
ВИДЕО. Джокович обиделся на журналиста и со скандалом покинул корт на AО-25
Getty Images/Global Images Ukraine. Джим Курье и Новак Джокович

19 января 24-кратный победитель турниров серии Grand Slam Новак Джокович вышел в 1/4 финала Australian Open 2025, обыграв Иржи Легечку в трех сетах.

После завершения встречи Новак, как предполагалось, должен быть дать флеш-интервью на корте. Теннисисты играли на главной арене австралийского мейджора Rod Laver Arena.

Однако Джокович взял микрофон и сказал совсем немного: «Спасибо всем, что пришли. Ценю ваше присутствие и поддержку. Увидимся в следующем матче. Спасибо», – обратился Ноле к фанатам.

Болельщики тенниса в социальных сетях предположили, что Джокович не стал давать интервью из-за фанатов на трибунах, которые традиционно болели против него, в частности выкрикивая что-то во время подачи серба. Но, как затем объяснил сам Новак, дело не в этом.

После предыдущего матча Джоковича ведущий телеканала Channel 9 (официальный бродкастер турнира) Тони Джонс вел трансляцию и решил задеть Джоковича и сербских болельщиков, которые радовали победе своего теннисиста.

«Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда. Хорошо, что они [фанаты] меня не слышат».

Это все было сказано в прямом эфире. Неизвестно, сколько людей смотрели трансляцию, но Джокович заметил этот эпизод. На пресс-конференции Новак заявил следующее:

«Несколько дней назад знаменитый спортивный журналист, который работает на официального бродкастера турнира в Австралии, высмеивал сербских болельщиков, а еще оскорблял меня. После этого ни он, ни канал не принесли публичных извинений. Поскольку они – официальный бродкастер, я решил не давать интервью Channel 9. Ничего не имею против Джима Курье [журналист, который пытался взять у Новака флеш-интервью], или австралийских болельщиков. Я обратился к зрителям, но это был неподходящий момент для того, чтобы объяснять происходящее. Теперь Channel 9 должен делать то, что посчитает нужным».

В подтриубнном помещении фанаты заметили, как Джоковичу общался с директором турнира Крэйгом Тайли.

«Я не видел Крэйга Тайли с тех пор, как все случилось. Он общался с моим агентом и командой. У меня отличные отношения с Крэйгом. Думаю, он отличный парень, который всегда старается помогать игрокам и понять, что им нужно. Поэтому я хотел убедиться, что он понимает мою позицию и причины моего поведения. Так что я сказал ему: «Если вы хотите оштрафовать меня за отказ от интервью, ничего страшного, я приму. Потому что я считаю, что не мог поступить иначе». Вот и все».

Интересно, что тот самый Тони Джонс все же извинился перед сербскими фанатами и Новаком в разговоре с сербским изданием SportKlub, которое самостоятельно с ним связалось:

«Я точно не хотел оскорбить Новака. Просто весь турнир подшучиваю над сербскими болельщиками. Я не хотел проявить неуважение к Новаку. Прошу прощения – у меня точно не было намерения его оскорбить».

Новак также записал небольшое видео с объяснением, что произошло, в основном повторив то, что заявил на пресс-конференции:

«Я решил не давать интервью на корте, потому что несколько дней назад известный австралийский спортивный журналист с главного вещателя АО решил высмеять сербских фанатов и делал оскорбительные комментарии обо мне. Я надеялся, что он публично извинится, но ни он, ни Channel 9 этого ещё не сделали. Это единственная причина, почему я не дал интервью. Конечно, ощущения от этого были не очень, и на корте было неловко. Это не было неуважением к Джиму [Курье], мне всегда нравится с ним говорить. Знаю, что многие хотели послушать, что я говорю, прошу прощения перед всеми, кто был на арене и смотрел по телевизору, что они не дождались моего интервью. Мне надо отстаивать свою позицию, пока что-то не будет предпринято. Оставляю это Channel 9, надеюсь, к следующему матчу ситуация изменится».

Джокович в четвертьфинале Australian Open 2025 сыграет против испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Новак 10 раз выигрывал трофей на кортах Мельбурна.

ФОТО. Джокович дал короткое интервью после победы над Легечкой

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видео Новак Джокович Australian Open 2025 Иржи Легечка Крэйг Тайли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Перший Серед Рівних
Серборусню принизили.
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+3
taras_sidyi
ну поплач, русофіл 
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+2
Saar
Хєрня ватна, сукню одягни!
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+1
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