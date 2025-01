ВИДЕО. Джокович обиделся на журналиста и со скандалом покинул корт на AО-25

19 января 24-кратный победитель турниров серии Grand Slam Новак Джокович вышел в 1/4 финала Australian Open 2025, обыграв Иржи Легечку в трех сетах.

После завершения встречи Новак, как предполагалось, должен быть дать флеш-интервью на корте. Теннисисты играли на главной арене австралийского мейджора Rod Laver Arena.

Однако Джокович взял микрофон и сказал совсем немного: «Спасибо всем, что пришли. Ценю ваше присутствие и поддержку. Увидимся в следующем матче. Спасибо», – обратился Ноле к фанатам.

Болельщики тенниса в социальных сетях предположили, что Джокович не стал давать интервью из-за фанатов на трибунах, которые традиционно болели против него, в частности выкрикивая что-то во время подачи серба. Но, как затем объяснил сам Новак, дело не в этом.

После предыдущего матча Джоковича ведущий телеканала Channel 9 (официальный бродкастер турнира) Тони Джонс вел трансляцию и решил задеть Джоковича и сербских болельщиков, которые радовали победе своего теннисиста.

«Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда. Хорошо, что они [фанаты] меня не слышат».

