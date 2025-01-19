Будет суперматч. Определена половина четвертьфиналистов Aus Open у мужчин

19 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части мужской сетки.

Томми Пол отдал всего три гейма Алехандро Давидовичу Фокине. Следующим соперником американца станет второй сеяный Александр Зверев, который переиграл Уго Умбера в четырех сетах.

Пол и Зверев ранее играли между собой два раза, счет 2:0 в пользу американца. Для Томми это будет третий четвертьфинал на мейджорах, а для Александра – 14-й.

Карлос Алькарас прошел Джека Дрейпера. Испанец взял первые два сета, после чего британец отказался продолжать поединок. В четвертьфинале Карлитос встретится с Новаком Джоковичем, который в трех партиях разобрался с Иржи Легечкой.

Алькарас и Джокович ранее 7 раз играли между собой, Ноле выиграл 4 матча. В 2024 году они обменялись победами – в финале Уимблдона трофей забрал Карлос, а в золотом матче Олимпиады победил Новак.

Карлос проведет 11-й четвертьфинал на уровне турниров Grand Slam, а Джокович – 61-й.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Иржи Легечка [24] – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

Джек Дрейпер [15] – Карлос Алькарас [3] – 5:7, 1:6, RET., Дрейпер

Алехандро Давидович Фокина – Томми Пол [12] – 1:6, 1:6, 1:6

Уго Умбер [14] – Александр Зверев [2] – 1:6, 6:2, 3:6, 2:6

Australian Open 2025. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [3]

Томми Пол [12] – Александр Зверев [2]