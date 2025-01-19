Будет суперматч. Определена половина четвертьфиналистов Aus Open у мужчин
Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом, Александр Зверев встретится с Томми Полом
19 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части мужской сетки.
Томми Пол отдал всего три гейма Алехандро Давидовичу Фокине. Следующим соперником американца станет второй сеяный Александр Зверев, который переиграл Уго Умбера в четырех сетах.
Пол и Зверев ранее играли между собой два раза, счет 2:0 в пользу американца. Для Томми это будет третий четвертьфинал на мейджорах, а для Александра – 14-й.
Карлос Алькарас прошел Джека Дрейпера. Испанец взял первые два сета, после чего британец отказался продолжать поединок. В четвертьфинале Карлитос встретится с Новаком Джоковичем, который в трех партиях разобрался с Иржи Легечкой.
Алькарас и Джокович ранее 7 раз играли между собой, Ноле выиграл 4 матча. В 2024 году они обменялись победами – в финале Уимблдона трофей забрал Карлос, а в золотом матче Олимпиады победил Новак.
Карлос проведет 11-й четвертьфинал на уровне турниров Grand Slam, а Джокович – 61-й.
Australian Open 2025. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Новак Джокович [7] – Иржи Легечка [24] – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)
Джек Дрейпер [15] – Карлос Алькарас [3] – 5:7, 1:6, RET., Дрейпер
Алехандро Давидович Фокина – Томми Пол [12] – 1:6, 1:6, 1:6
Уго Умбер [14] – Александр Зверев [2] – 1:6, 6:2, 3:6, 2:6
Australian Open 2025. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [3]
Томми Пол [12] – Александр Зверев [2]
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