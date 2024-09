Костюк победно стартовала в Сеуле, обыграв соперницу из Нидерландов

Украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) с победы начала выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В первом раунде 5-я сеяная украинка переиграла Аранчу Рус из Нидерландов (№84 WTA).

Сеул. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:3, 6:1

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка вышла вперед. Для Марты это был дебют на соревнованиях в Сеуле.

В следующем раунде Костюк сразится против британки Хизер Уотсон (№183 WTA), которая стартовала в квалификации.

