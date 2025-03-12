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  4. Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Проиграла олимпийской чемпионке. Видеообзор
WTA
12 марта 2025, 19:15 |
214
1

Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Проиграла олимпийской чемпионке. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

12 марта 2025, 19:15 |
214
1
Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Проиграла олимпийской чемпионке. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

12 марта вторая ракетка Украины Марта Костюк проиграла Чжэн Циньвень в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка уступила олимпийской чемпионке 2024 года в двух сетах со счетом 3:6, 2:6 за 1 час и 22 минуты.

Марта не сумела защитить очки за прошлогодний полуфинал. Следующей соперницей Чжэн в Индиан-Уэллс будет вторая сеяная Ига Свентек, которавя в 2024 выиграла трофей на этих кортах.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Марта Костюк [18] – Чжэн Циньвень [8] – 3:6, 2:6

Видеообзор матча

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 12 марта
Марта Костюк Чжэн Циньвень WTA Индиан-Уэллс теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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pawa
Якщо за весь матч ти за своєї подачі береш усього один (!!!), сцуко, гейм,- то про що взагалі можна вести мову? Хіба що про кольор рудого песика на руках у її "тренерки"! 
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