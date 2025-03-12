Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Проиграла олимпийской чемпионке. Видеообзор

12 марта вторая ракетка Украины Марта Костюк проиграла Чжэн Циньвень в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка уступила олимпийской чемпионке 2024 года в двух сетах со счетом 3:6, 2:6 за 1 час и 22 минуты.

Марта не сумела защитить очки за прошлогодний полуфинал. Следующей соперницей Чжэн в Индиан-Уэллс будет вторая сеяная Ига Свентек, которавя в 2024 выиграла трофей на этих кортах.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Марта Костюк [18] – Чжэн Циньвень [8] – 3:6, 2:6

Видеообзор матча