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Australian Open
20 января 2025, 15:50 | Обновлено 20 января 2025, 15:51
2564
0

ВИДЕО. Свитолина после победы над россиянкой и выхода в 1/4 финала AO

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20 января 2025, 15:50 | Обновлено 20 января 2025, 15:51
2564
0
ВИДЕО. Свитолина после победы над россиянкой и выхода в 1/4 финала AO
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев спортсменку без флага Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1).

После матча Элину на пресс-конференции спросили о ее беспроигрышной серии против россиянок с начала войны.

Для Свитолиной эта победа стала 8-й подряд над представительницами рф. Элина выиграла у всех теннисисток из болотной страны после 24 февраля 2022 года – полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

ВИДЕО. Свитолина после победы над россиянкой и выхода в 1/4 финала AO

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Элина Свитолина Вероника Кудерметова Australian Open 2025 видео
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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