Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев спортсменку без флага Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1).

После матча Элину на пресс-конференции спросили о ее беспроигрышной серии против россиянок с начала войны.

Для Свитолиной эта победа стала 8-й подряд над представительницами рф. Элина выиграла у всех теннисисток из болотной страны после 24 февраля 2022 года – полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

ВИДЕО. Свитолина после победы над россиянкой и выхода в 1/4 финала AO