21 января на Australian Open состоится битва достойная финала: Новак Джокович (7) – Карлос Алькарас (3). Начала матча запланировано на 11:30 по киевскому времени на Rod Laver Arena.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Новак Джокович

Сербская легенда мирового тенниса отказывается стареть, ему 37 лет, он является рекордсменом по количеству выигранных шлемов, целых 24, а ему хочется еще. Есть ощущения, что желания Ноле уже не совпадают с возможностями, однако тело уже не так восстанавливается, можно вспомнить, как ему давали ингалятор и таблетки в последнем матче против Махача, или как Новак в прошлом году буквально «разваливался» на Roland Garros, так как мешали травмы, и сложно было выдерживать физически.

Australian Open можно считать любимым турниром Джоковича, он его выигрывал десять раз, это чаще, чем другие мейджоры. До четвертьфинала нынешнего австралийского шлема серб дошел «на опыте», соперники были средней руки, за все время он отдал два сета. В четырех партиях были обыграны американец Басаваредди и португалец Фария, чтоб обыграть чехов Махача и Лехечку хватило по три сета.

На корте Новак проводил не больше 3 часов, а за четыре матча отыграл 11 часов. Возможно, серб сам понимает, что успеть за новым поколением ему уже не удается, а выехать на опыте и технике сложно, ведь и в этих компонентах с молодыми ребятами все в порядке. Неплохо у Джоковича обстоят дела с подачей, которую нельзя назвать убойной, но он уже подал 55 эйсов за четыре матча, его первая подача в последних матчах в среднем летит со скоростью 188 км/час. «Ноле» опасен на приеме, когда соперник подает вторую подачу, он выигрывает около 60% розыгрышей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Карлос Алькарас

Испанскому теннисисту только 21 год, хотя его уже сейчас можно назвать достойным наследником своего земляка Рафы Надаля. В своем возрасте Алькарас уже четырехкратный победитель турниров большого шлема и экс-первая ракетка мира, к слову, только Australian Open из четырех мейджоров он не выигрывал.

На этом турнире испанец меньше, чем за 8 часов на корте выиграл четыре матча, да, с Дрейпером было только два сета, после чего соперник снялся, но и других он проходил быстро. В первом круге был пройден казах Шевченко в трех партиях, такой же счет 3:0 был и против японца Нисиоки, единственный сет Алькарас отдал португальцу Боргешу, хотя матч в целом не был сложным.

Спортсмен на этом турнире хорошо играет на первой подаче, выигрывая в среднем больше 80% розыгрышей, да и на второй подаче он только против Дрейпера выигрывал меньше 50% мячей. Главными козырями Алькараса можно считать скорость, выносливость, технику.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Личные встречи

Спортсмены играли между собой семь раз, пока счет 4:3 в пользу Джоковича. Теннисисты впервые сыграют между собой на такой ранней стадии, ранее они пересекались, как минимум в полуфинале. Достойны внимания обе очные встречи прошлого сезона, сначала Алькарас уверенно выиграл в финале Уимблдона, а потом серб выиграл «матч за мечту» в финале Олимпийских игр в Париже – 7:6, 7:6.

Прогноз на матч Новак Джокович – Карлос Алькарас

Этот матч будут смотреть все настоящие фанаты тенниса, ведь такая битва поколений может и не повториться. Молодой испанец здесь фаворит, на него можно поставить с коэффициентом примерно 1,54, на успех Джоковича дают 2,7. Ожидаю сложной и равной борьбы на старте встречи, а потом преимущество Алькараса будет нарастать. Есть вероятность, что Ноле и вовсе не доиграет матч, чего точно бы не хотелось. В идеале, лучше взять чистую испанца, любители острых ощущений могут взять небольшую фору.