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  4. Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
21 января 2025, 00:53 |
63
0

Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2025

21 января 2025, 00:53 |
63
0
Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

21 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоится топовый четвертьфинальный матч.

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7), который 10 выигрывал трофей Australian Open, сыграет против испанской звезды Карлоса Алькараса (АТР 3). Поединок начнется вторым запуском вечерней сессии после игры Соболенко – Павлюченкова. Ориентировочное время начала противостояния – 11:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет восьмая встреча соперников. Счет 4:3 в пользу Ноле. Но на Grand Slam чаще побеждал Алькарас – 2:1.

Победитель матча в полуфинале мейджора сыграет либо против Александра Зверева, либо против Томми Пола.

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Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Australian Open 2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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