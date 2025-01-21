Томми Пол – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 января начнутся матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Американский теннисист Томми Пол (США, ATP 11) сыграет против второго сеяного Александра Зверева (Германия, ATP 2). Поединок начнется вторым запуском на Rod Laver Arena после игры Гауфф – Бадоса. Ориентировочное время начала игры – 05:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу американца.

Победитель противостояния в полуфинале сыграет либо против Новака Джоковича, либо против Карлоса Алькараса.

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