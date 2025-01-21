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  4. Томми Пол – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
21 января 2025, 00:45 |
18
0

Томми Пол – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2025 21 января в 05:00

21 января 2025, 00:45 |
18
0
Томми Пол – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол

21 января начнутся матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Американский теннисист Томми Пол (США, ATP 11) сыграет против второго сеяного Александра Зверева (Германия, ATP 2). Поединок начнется вторым запуском на Rod Laver Arena после игры Гауфф – Бадоса. Ориентировочное время начала игры – 05:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу американца.

Победитель противостояния в полуфинале сыграет либо против Новака Джоковича, либо против Карлоса Алькараса.

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Томми Пол Александр Зверев смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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