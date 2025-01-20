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  4. Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
Australian Open
20 января 2025, 12:40 |
2500
2

Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин

Элина прошла Веронику Кудерметову и далее сыграет против Мэдисон Киз

20 января 2025, 12:40 |
2500
2
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 января завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025 у женщин.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разбила Веронику Кудерметову. Далее украинка сыграет против Мэдисон Киз из США, которая выбила Елену Рыбакину.

Вторая ракетка мира Ига Свентек в двух партиях разгромила немку украинского происхождения Еву Лис, отдав всего 1 гейм. Следующей соперницей Свентек будет 8-я ракетка мира Эмма Наварро, которая вырвала победу у Дарьи Касаткиной.

Днем ранее в Мельбурне состоялись матчи 4-го раунда в верхней части женской сетки. Четвертьфинальные противостояния АО-2025 стартуют 21 января.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – Мэдисон Киз [19] – 3:6, 6:1, 3:6
Вероника Кудерметова – Элина Свитолина [28] – 4:6, 1:6

Эмма Наварро [8] – Дарья Касаткина [9] – 6:4, 5:7, 7:5
Ева Лис [LL] – Ига Свентек [2] – 0:6, 1:6

Australian Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27]
Коко Гауфф [3] – Паула Бадоса [11]

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [19] – Элина Свитолина [28]
Эмма Наварро [8] – Ига Свентек [2]

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Вероника Кудерметова Элина Свитолина Мэдисон Киз Елена Рыбакина Эмма Наварро Дарья Касаткина Ева Лис Ига Свёнтек Australian Open 2025 статистические расклады Арина Соболенко Анастасия Павлюченкова Паула Бадоса Коко Гауфф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mystic_Healer
нижню частину сітки добре зачистили
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+2
Перший Серед Рівних
Ну півфінал потолок, по понятним причинам. Та і кізку ще треба пройти а це буде ой як непросто зробити.
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-3
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