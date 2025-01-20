Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
Элина прошла Веронику Кудерметову и далее сыграет против Мэдисон Киз
20 января завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025 у женщин.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разбила Веронику Кудерметову. Далее украинка сыграет против Мэдисон Киз из США, которая выбила Елену Рыбакину.
Вторая ракетка мира Ига Свентек в двух партиях разгромила немку украинского происхождения Еву Лис, отдав всего 1 гейм. Следующей соперницей Свентек будет 8-я ракетка мира Эмма Наварро, которая вырвала победу у Дарьи Касаткиной.
Днем ранее в Мельбурне состоялись матчи 4-го раунда в верхней части женской сетки. Четвертьфинальные противостояния АО-2025 стартуют 21 января.
Australian Open 2025. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Елена Рыбакина [6] – Мэдисон Киз [19] – 3:6, 6:1, 3:6
Вероника Кудерметова – Элина Свитолина [28] – 4:6, 1:6
Эмма Наварро [8] – Дарья Касаткина [9] – 6:4, 5:7, 7:5
Ева Лис [LL] – Ига Свентек [2] – 0:6, 1:6
Australian Open 2025. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27]
Коко Гауфф [3] – Паула Бадоса [11]
Нижняя часть сетки
Мэдисон Киз [19] – Элина Свитолина [28]
Эмма Наварро [8] – Ига Свентек [2]
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