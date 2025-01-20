Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин

20 января завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025 у женщин.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разбила Веронику Кудерметову. Далее украинка сыграет против Мэдисон Киз из США, которая выбила Елену Рыбакину.

Вторая ракетка мира Ига Свентек в двух партиях разгромила немку украинского происхождения Еву Лис, отдав всего 1 гейм. Следующей соперницей Свентек будет 8-я ракетка мира Эмма Наварро, которая вырвала победу у Дарьи Касаткиной.

Днем ранее в Мельбурне состоялись матчи 4-го раунда в верхней части женской сетки. Четвертьфинальные противостояния АО-2025 стартуют 21 января.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – Мэдисон Киз [19] – 3:6, 6:1, 3:6

Вероника Кудерметова – Элина Свитолина [28] – 4:6, 1:6

Эмма Наварро [8] – Дарья Касаткина [9] – 6:4, 5:7, 7:5

Ева Лис [LL] – Ига Свентек [2] – 0:6, 1:6

Australian Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27]

Коко Гауфф [3] – Паула Бадоса [11]

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [19] – Элина Свитолина [28]

Эмма Наварро [8] – Ига Свентек [2]