Минус еще одна. Восьмая и десятая ракетки определили четвертьфиналистку АО

Восьмая ракетка мира Эмма Наварро (США) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 4-м раунде американка в трех сетах вырвала победу у Дарьи Касаткиной, которая выступает в «нейтральном» статусе и занимает 10-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась за 2 часа и 43 минуты.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Эмма Наварро (США) [8] – Дарья Касаткина [9] – 6:4, 4:6, 7:5

Это было первое очное противостояние соперниц.

В третьей партии Наварро отыграла один брейк, а также два скрытых матчбола в 11-м гейме. Эмма могла завершить матч раньше, если бы во втором сете сумела реализовать один из четырех матчболов в 10-м гейме на приеме.

Наварро впервые сыграет в четвертьфинале Australian Open. За выход в полуфинал на кортах Мельбурна она поборется против второй ракетки мира Иги Свентек, которая ранее одолела Еву Лис.

20 января мейджора также покинула россиянка Вероника Кудерметова, которую выбила украинка Элина Свитолина. В нижней части сетки представительниц болот не осталось, а вот в верхней – Соболенко и Павлюченкова.

