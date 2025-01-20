Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Минус еще одна. Восьмая и десятая ракетки определили четвертьфиналистку АО
Australian Open
20 января 2025, 12:15 | Обновлено 20 января 2025, 12:17
367
0

Минус еще одна. Восьмая и десятая ракетки определили четвертьфиналистку АО

Эмма Наварро вырвала победу у Дарьи Касаткиной и далее сыграет против Свентек

20 января 2025, 12:15 | Обновлено 20 января 2025, 12:17
367
0
Минус еще одна. Восьмая и десятая ракетки определили четвертьфиналистку АО
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

Восьмая ракетка мира Эмма Наварро (США) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 4-м раунде американка в трех сетах вырвала победу у Дарьи Касаткиной, которая выступает в «нейтральном» статусе и занимает 10-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась за 2 часа и 43 минуты.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Эмма Наварро (США) [8] – Дарья Касаткина [9] – 6:4, 4:6, 7:5

Это было первое очное противостояние соперниц.

В третьей партии Наварро отыграла один брейк, а также два скрытых матчбола в 11-м гейме. Эмма могла завершить матч раньше, если бы во втором сете сумела реализовать один из четырех матчболов в 10-м гейме на приеме.

Наварро впервые сыграет в четвертьфинале Australian Open. За выход в полуфинал на кортах Мельбурна она поборется против второй ракетки мира Иги Свентек, которая ранее одолела Еву Лис.

20 января мейджора также покинула россиянка Вероника Кудерметова, которую выбила украинка Элина Свитолина. В нижней части сетки представительниц болот не осталось, а вот в верхней – Соболенко и Павлюченкова.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро и Дарья Касаткина
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро
По теме:
ФОТО. Камбек, травма, четвертьфинал. Как это было: Свитолина vs Кудерметова
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Суперкамбек с 1:4. Видеообзор матча
ВИДЕО. Эмоции Лис после единственного выигранного гейма в матче со Свентек
Эмма Наварро Дарья Касаткина Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. На AО-25 объявили, что рукопожатия Свитолиной и Кудерметовой не будет
Теннис | 20 января 2025, 03:01 0
ФОТО. На AО-25 объявили, что рукопожатия Свитолиной и Кудерметовой не будет
ФОТО. На AО-25 объявили, что рукопожатия Свитолиной и Кудерметовой не будет

Элина также отказалась от общего фото с Вероникой перед стартом матча 1/8 финала

СВИТОЛИНА: «Против россиянок вкладываю всю энергию. Выиграю или почти умру»
Теннис | 20 января 2025, 09:37 3
СВИТОЛИНА: «Против россиянок вкладываю всю энергию. Выиграю или почти умру»
СВИТОЛИНА: «Против россиянок вкладываю всю энергию. Выиграю или почти умру»

Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал Australian Open 2025

Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Футбол | 20.01.2025, 08:03
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Футбол | 19.01.2025, 13:02
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Теннис | 20.01.2025, 04:10
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 88
Теннис
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
18.01.2025, 20:32
Теннис
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
19.01.2025, 21:34 26
Футбол
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
18.01.2025, 15:04 4
Бокс
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
18.01.2025, 18:55 27
Футбол
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
19.01.2025, 20:49
Футбол
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
18.01.2025, 19:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем