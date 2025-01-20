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Australian Open
20 января 2025, 11:40 |
732
1

ВИДЕО. Эмоции Лис после единственного выигранного гейма в матче со Свентек

Ига разгромила Еву со счетом 6:0, 6:1 и вышла в четвертьфинал Australian Open 2025

20 января 2025, 11:40 |
732
1
ВИДЕО. Эмоции Лис после единственного выигранного гейма в матче со Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Ева Лис

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 4-м раунде полька в двух сетах разгромила уроженку Киева Еву Лис (Германия, WTA 128) за 1 час.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Ева Лис (Германия) [LL] – Ига Свентек (Польша) [2] – 0:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

После единственного выигранного гейма в матче Лис очень обрадовалась, а пресс-служба турнира отдельно отметила этот эпизод.

Ига на пути в четвертьфинал отдала всего 11 геймов. Следующей ее соперницей будет или Эмма Наварро, или Дарья Касаткина. Свентек проведет 10-й четвертьфинал на мейджорах и второй в Мельбурне.

Лис стартовала на АО-2025 из квалификации, где проиграла в решающем матче. Но Ева получила статус лаки-лузера и попала в основу, где выиграла 3 матча и впервые вышла во вторую неделю турнира Grand Slam.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Шкода, та шансів у Єви не було. Проти Свьонтек вони мало у кого є, тим більше з такою подачею. Але тенісистка самобутня і цікава, на додачу ще й красуня. Ще й підтримує історичну батьківщину, справжня щира україночка)) З задоволенням слідкую і продовжитиму слідкувати за розвитком її кар`єри.
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