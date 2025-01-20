ВИДЕО. Эмоции Лис после единственного выигранного гейма в матче со Свентек
Ига разгромила Еву со счетом 6:0, 6:1 и вышла в четвертьфинал Australian Open 2025
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 4-м раунде полька в двух сетах разгромила уроженку Киева Еву Лис (Германия, WTA 128) за 1 час.
Australian Open 2025. 1/8 финала
Ева Лис (Германия) [LL] – Ига Свентек (Польша) [2] – 0:6, 1:6
Это была первая встреча соперниц.
После единственного выигранного гейма в матче Лис очень обрадовалась, а пресс-служба турнира отдельно отметила этот эпизод.
Ига на пути в четвертьфинал отдала всего 11 геймов. Следующей ее соперницей будет или Эмма Наварро, или Дарья Касаткина. Свентек проведет 10-й четвертьфинал на мейджорах и второй в Мельбурне.
Лис стартовала на АО-2025 из квалификации, где проиграла в решающем матче. Но Ева получила статус лаки-лузера и попала в основу, где выиграла 3 матча и впервые вышла во вторую неделю турнира Grand Slam.
The smile says it all 😁— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2025
Eva Lys holds serve for the first time against Iga and look at her reaction!#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/AKoh7gN3YQ
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