ВИДЕО. Эмоции Лис после единственного выигранного гейма в матче со Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 4-м раунде полька в двух сетах разгромила уроженку Киева Еву Лис (Германия, WTA 128) за 1 час.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Ева Лис (Германия) [LL] – Ига Свентек (Польша) [2] – 0:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

После единственного выигранного гейма в матче Лис очень обрадовалась, а пресс-служба турнира отдельно отметила этот эпизод.

Ига на пути в четвертьфинал отдала всего 11 геймов. Следующей ее соперницей будет или Эмма Наварро, или Дарья Касаткина. Свентек проведет 10-й четвертьфинал на мейджорах и второй в Мельбурне.

Лис стартовала на АО-2025 из квалификации, где проиграла в решающем матче. Но Ева получила статус лаки-лузера и попала в основу, где выиграла 3 матча и впервые вышла во вторую неделю турнира Grand Slam.

