Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025

19 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоялись матчи 1/8 финала в верхней части женской сетки.

Третья ракетка мира Коко Гауфф в трех сетах переиграла олимпийскую чемпионку 2020 года Белинду Бенчич.

Для 20-летней американки это будет восьмой четвертьфинал на уровне мейджора. В Мельбурне ее лучшим результатом является стадия 1/2 финала в прошлом году.

Далее Коко сыграет против испанки Паулы Бадосы, которая выиграла у Ольги Данилович. Бадоса впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Australian Open и в третий раз сыграет на этой стадии на турнирах Grand Slam (Ролан Гаррос 2021, US Open 2024).

В еще одном четвертьфинальном противостоянии в верхней части сетки сойдутся Арина Соболенко и Анастасия Павлюченкова.

20 января на АО-2025 пройдут встречи 4-го раунда в нижней части женской сетки. Свой поединок проведет и Элина Свитолина, которая выйдет на корт против Вероники Кудерметовой.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [14] – 6:1, 6:2

Донна Векич [18] – Анастасия Павлюченкова [27] – 6:7 (0:7), 2:6

Коко Гауфф [3] – Белинда Бенчич – 5:7, 6:2, 6:1

Паула Бадоса [11] – Ольга Данилович – 6:1, 7:6 (7:2)

Australian Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27]

Коко Гауфф [3] – Паула Бадоса [11]