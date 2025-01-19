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  4. Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Australian Open
19 января 2025, 07:26 |
2317
0

Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025

Коко Гауфф и Паула Бадоса переиграли Белинду Бенчич и Ольгу Данилович соответственно

19 января 2025, 07:26 |
2317
0
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

19 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоялись матчи 1/8 финала в верхней части женской сетки.

Третья ракетка мира Коко Гауфф в трех сетах переиграла олимпийскую чемпионку 2020 года Белинду Бенчич.

Для 20-летней американки это будет восьмой четвертьфинал на уровне мейджора. В Мельбурне ее лучшим результатом является стадия 1/2 финала в прошлом году.

Далее Коко сыграет против испанки Паулы Бадосы, которая выиграла у Ольги Данилович. Бадоса впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Australian Open и в третий раз сыграет на этой стадии на турнирах Grand Slam (Ролан Гаррос 2021, US Open 2024).

В еще одном четвертьфинальном противостоянии в верхней части сетки сойдутся Арина Соболенко и Анастасия Павлюченкова.

20 января на АО-2025 пройдут встречи 4-го раунда в нижней части женской сетки. Свой поединок проведет и Элина Свитолина, которая выйдет на корт против Вероники Кудерметовой.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [14] – 6:1, 6:2
Донна Векич [18] – Анастасия Павлюченкова [27] – 6:7 (0:7), 2:6

Коко Гауфф [3] – Белинда Бенчич – 5:7, 6:2, 6:1
Паула Бадоса [11] – Ольга Данилович – 6:1, 7:6 (7:2)

Australian Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27]
Коко Гауфф [3] – Паула Бадоса [11]

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Арина Соболенко Мирра Андреева Анастасия Павлюченкова Донна Векич Паула Бадоса Ольга Данилович Коко Гауфф Белинда Бенчич Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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