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Чемпионат Италии
Комо
20.01.2025 21:45 – FT 4 : 1
Удинезе
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Италия
21 января 2025, 02:15 | Обновлено 21 января 2025, 02:44
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Комо – Удинезе – 4:1. Парни Фабрегаса на кураже. Видео голов и обзор

Команды встречались в матче 21-го тура Серии А

21 января 2025, 02:15 | Обновлено 21 января 2025, 02:44
40
0
Комо – Удинезе – 4:1. Парни Фабрегаса на кураже. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января, состоялся заключительный матч 21-го тура Серии А, в котором сыграли «Комо» и «Удинезе».

Хозяева поля уже на 5-й минуте открыли счет. Впоследствии подопечные Сеска Фабрегаса отличились еще раз в первом тайме.

Во второй половине матча гости сумели сократить отставание, но «Комо» довел счет до разгромного.

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После этой победы «Комо» поднялся в турнирной таблице на 13 строчку, имея в активе 22 балла, у «Удинезе» на четыре пункта больше и десятая позиция.

Серия А. 21-й тур, 20 января.

Комо – Удинезе – 4:1

Голы: Диао, 5, Стрефецца, 44, Бийол, 79 (автогол), Пас, 90+1 - Паэро, 50.

Удаления: Гольданига, 57 – Соле, 63.

Видео голов и обзор матча

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Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Комо Сеск Фабрегас
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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