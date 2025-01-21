Комо – Удинезе – 4:1. Парни Фабрегаса на кураже. Видео голов и обзор

20 января, состоялся заключительный матч 21-го тура Серии А, в котором сыграли «Комо» и «Удинезе».

Хозяева поля уже на 5-й минуте открыли счет. Впоследствии подопечные Сеска Фабрегаса отличились еще раз в первом тайме.

Во второй половине матча гости сумели сократить отставание, но «Комо» довел счет до разгромного.

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После этой победы «Комо» поднялся в турнирной таблице на 13 строчку, имея в активе 22 балла, у «Удинезе» на четыре пункта больше и десятая позиция.

Серия А. 21-й тур, 20 января.

Комо – Удинезе – 4:1

Голы: Диао, 5, Стрефецца, 44, Бийол, 79 (автогол), Пас, 90+1 - Паэро, 50.

Удаления: Гольданига, 57 – Соле, 63.

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