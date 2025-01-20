Две красные и четыре гола. Комо и Удинезе провели интересный матч в Серии А
Подопечные Сеска Фабрегса одержали победу со счетом 4:1
Сегодня, 20 января, состоялся завершающий матч 21-го тура Серии А, в котором сыграли «Комо» и «Удинезе».
Победу в матче одержали хозяева со счетом 4:1. Голы за подопечных Сеска Фабрегаса забивали Ассене Диао, Габриэль Стерфецца и Нико Пас, за «Удинезе» один гол забил Мартин Пайеро. Гости также забили один гол в свои ворота.
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У обеих команда за матч также было по одной красной карточке. Предупреждение также получил и Фабрегас.
После этой победы «Комо» поднялось в турнирной таблице на 13 место, имея в активе 22 балла, у «Удинезе» на четыре пункта больше и десятая позиция.
Серия А. 21-й тур, 20 января.
Комо – Удинезе – 4:1
Голы: Диао, 5, Стерфецца, 44, Бийол, 79 (автогол) - Паэро, 50.
Удаление: Гольданига, 57 – Соле, 63.
#ComoUdinese 4-1— Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 20, 2025
90+4' | Fischio finale#ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/blZUxN6fWS
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