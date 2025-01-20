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Чемпионат Италии
Комо
20.01.2025 21:45 – FT 4 : 1
Удинезе
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Италия
20 января 2025, 23:44 | Обновлено 20 января 2025, 23:45
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Две красные и четыре гола. Комо и Удинезе провели интересный матч в Серии А

Подопечные Сеска Фабрегса одержали победу со счетом 4:1

20 января 2025, 23:44 | Обновлено 20 января 2025, 23:45
70
0
Две красные и четыре гола. Комо и Удинезе провели интересный матч в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Комо – Удинезе

Сегодня, 20 января, состоялся завершающий матч 21-го тура Серии А, в котором сыграли «Комо» и «Удинезе».

Победу в матче одержали хозяева со счетом 4:1. Голы за подопечных Сеска Фабрегаса забивали Ассене Диао, Габриэль Стерфецца и Нико Пас, за «Удинезе» один гол забил Мартин Пайеро. Гости также забили один гол в свои ворота.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У обеих команда за матч также было по одной красной карточке. Предупреждение также получил и Фабрегас.

После этой победы «Комо» поднялось в турнирной таблице на 13 место, имея в активе 22 балла, у «Удинезе» на четыре пункта больше и десятая позиция.

Серия А. 21-й тур, 20 января.

Комо – Удинезе – 4:1
Голы: Диао, 5, Стерфецца, 44, Бийол, 79 (автогол) - Паэро, 50.

Удаление: Гольданига, 57 – Соле, 63.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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