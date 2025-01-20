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Australian Open
20 января 2025, 13:52 | Обновлено 20 января 2025, 14:17
2773
1

Травма Монфиса. Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open 2025

Гаэль не сумел доиграть поединок против Бена Шелтона, Янник Синнер прошел Хольгера Руне

20 января 2025, 13:52 | Обновлено 20 января 2025, 14:17
2773
1
Травма Монфиса. Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

20 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 завершились все матчи 1/8 финала в мужской сетке.

Французский теннисист Гаэль Монфис провел три тай-брейка против Бена Шелтона и не сумел продолжить противостояние, отказавшись играть после начала четвертой партии. Следующим соперником Шелтона станет Лоренцо Сонего, который прошел Лернера Тьена.

В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Янник Синнер и Алекс де Минаур. Итальянец выбил Хольгера Руне, а австралиец прошел Алекса Микельсена.

Днем ранее в Мельбурне состоялись матчи 4-го раунда в нижней части мужской сетки. Четвертьфинальные противостояния стартуют 21 января.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Хольгер Руне [13] – 6:3, 3:6, 6:3, 6:2
Алекс Микельсен – Алекс де Минаур [8] – 0:6, 6:7 (5:7), 3:6

Гаэль Монфис – Бен Шелтон [21] – 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:1, RET., Монфис
Лоренцо Сонего – Лернер Тьен [Q] – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Australian Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [8]
Бен Шелтон [21] – Лоренцо Сонего

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [3]
Томми Пол [12] – Александр Зверев [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Sit Simurg
Мені особисто ніхто не подобається з цієї вісімки ... Ну, хіба що "до мінор" ) .. Сподіваюсь він дасть бій чітеру Зіннеру ..
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