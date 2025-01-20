Травма Монфиса. Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open 2025
Гаэль не сумел доиграть поединок против Бена Шелтона, Янник Синнер прошел Хольгера Руне
20 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 завершились все матчи 1/8 финала в мужской сетке.
Французский теннисист Гаэль Монфис провел три тай-брейка против Бена Шелтона и не сумел продолжить противостояние, отказавшись играть после начала четвертой партии. Следующим соперником Шелтона станет Лоренцо Сонего, который прошел Лернера Тьена.
В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Янник Синнер и Алекс де Минаур. Итальянец выбил Хольгера Руне, а австралиец прошел Алекса Микельсена.
Днем ранее в Мельбурне состоялись матчи 4-го раунда в нижней части мужской сетки. Четвертьфинальные противостояния стартуют 21 января.
Australian Open 2025. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Хольгер Руне [13] – 6:3, 3:6, 6:3, 6:2
Алекс Микельсен – Алекс де Минаур [8] – 0:6, 6:7 (5:7), 3:6
Гаэль Монфис – Бен Шелтон [21] – 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:1, RET., Монфис
Лоренцо Сонего – Лернер Тьен [Q] – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
Australian Open 2025. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [8]
Бен Шелтон [21] – Лоренцо Сонего
Нижняя часть сетки
Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [3]
Томми Пол [12] – Александр Зверев [2]
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