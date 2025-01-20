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Лига Европы
20 января 2025, 07:59 | Обновлено 20 января 2025, 08:16
624
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Галатасарай – Динамо Киев

21 января в 17:30 состоится поединок 7-го тура Лиги Европы

20 января 2025, 07:59 | Обновлено 20 января 2025, 08:16
624
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Галатасарай – Динамо Киев
ФК Динамо

21 января в 17:30 киевское «Динамо» сыграет гостевой поединок 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встретятся на стадионе Rams Park в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское «Динамо» неудачно проводит турнир. Команда Александра Шовковского проиграла все шесть матчей и остается без набранных очков.

Столичная команда досрочно упустила шансы на выход в плей-офф и теперь проведет два матча престижа. Поединок 8-го тура против латвийского РФШ запланирован на 30 января.

«Галатасарай» из Турции занимает 6-ю позицию в турнирной таблице, имея 12 очков, и уже обеспечил себе место в топ-24.

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Галатасарай – Динамо Киев

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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