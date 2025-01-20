21 января в 17:30 киевское «Динамо» сыграет гостевой поединок 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встретятся на стадионе Rams Park в Стамбуле.

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Киевское «Динамо» неудачно проводит турнир. Команда Александра Шовковского проиграла все шесть матчей и остается без набранных очков.

Столичная команда досрочно упустила шансы на выход в плей-офф и теперь проведет два матча престижа. Поединок 8-го тура против латвийского РФШ запланирован на 30 января.

«Галатасарай» из Турции занимает 6-ю позицию в турнирной таблице, имея 12 очков, и уже обеспечил себе место в топ-24.

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Галатасарай – Динамо Киев

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.